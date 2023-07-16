FBI查黑市！驚見男子家中「藏40顆頭顱」　他淡定回：是我朋友

▲住在肯塔基州的諾特（James Nott）家中藏有大量人類骸骨。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

哈佛大學醫學院太平間爆出遺體竊盜、販運醜聞，而美國聯邦調查局（FBI）循線調查器官黑市時，在一名男子家中查獲40多顆頭骨，他還向警方稱，這些都是自己的朋友。

根據CNN報導，美國FBI在11日持搜查令前往一名住在肯塔基州的男子諾特（James Nott）家中，當時FBI詢問是否有其他人在家時，諾特回答，「只有我死去的朋友。」結果FBI進屋後發現，房子裡到處都是人類骨骸，光是頭骨就有40顆。

起訴書指出，諾特家中的骨骸有的用布包裹著，有的直接放在他睡覺的床上，除了頭骨之外，還發現了脊髓、股骨、髖骨和一個哈佛醫學院的書包，還有包含AK-47步槍在內等多種武器。

雖然目前諾特還未被指控跟人體遺骨有關的罪刑，但由於諾特在2011年犯有「持有未經登記的破壞性裝置」的聯邦重罪，所以這次在家中搜出多項武器後，他面臨違反槍支管制法規的罪名，法院已裁定不可保釋，將於8月4日進行提審。

這整起人體器官販運的事件起於去年夏天，當時賓州警方接獲線報，在一名叫作保利（Jeremy Pauley）的男子家中發現人類遺骸，接著循線找到一個人體器官販運的黑市，而其中一名嫌疑人就是於哈佛大學波士頓醫學院停屍間工作的55歲男子洛奇（Cedric Lodge）。

洛奇在學校不知情或未經允許的情況下，偷走捐贈遺體的部分器官，包含頭顱、大腦、皮膚、骨骼等，並將這些器官從麻州的停屍間運到他位於新罕布夏州的住所。

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