仲夏寶島號玉里啓航！CT273蒸機女王風華再現　周邊商品搶手

▲台鐵CT273蒸汽火車在玉里站舉行啟航典禮。（圖／台鐵公司提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2023仲夏寶島號」系列活動15日首航，台鐵局特別開行CT273蒸汽火車串聯花東線各車站景點，上午在玉里站舉行啟航典禮，伴同榮民總醫院玉里分院的「秀姑巒鼓隊」及玉里鎮公所「織羅舞蹈團」的精彩演出，11時40分正式從玉里站出發啟航，列車沿途停靠富里站、池上站、關山站、瑞源站、山里站及終點站台東站。

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▲由玉里站出發，沿途另停靠縱谷5個站，終點到達台東站。

蒸汽火車所到之處，吸引上萬民眾爭相目睹「蒸機女王」的風采。停留各站的慶祝活動，包含各式表演、創意市集及農產品DIY等精彩內容，也都人潮洶湧，熱鬧非凡。

▲▼首航現場伴同「秀姑巒鼓隊」及「織羅舞蹈團」精彩演出。



台鐵局特別為此次活動，精心規劃各式周邊商品，如CT273女王號系列之金屬名片座、行李吊牌及鑰匙圈；DT668國王號系列領帶夾、玻璃藝品、造型抱枕以及蒸汽火車超微型積木；還有陪伴民眾夏天補充水分的造型瓶裝水，並與知名紙雕作家合作開發三款立體蒸汽機車頭卡片，因其特別考究真實火車結構，同樣掀起現場民眾搶購熱潮。





為歡慶仲夏寶島號首航，旅客可於7月14日至15日兩天，持本年度仲夏寶島號車票票根，至台鐵夢工場（花蓮及台東門市）購買「蒸蒸日上」CK101蒸汽機車頭金門高梁酒禮盒組，驚夏價兩盒僅要7,960元，並額外加碼贈送驚喜扭蛋。台鐵局希望藉由仲夏寶島號帶動花東創生，承先啟後，和全國民眾一起邁入下一個全新的旅途。