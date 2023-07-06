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超商限量！日本超夯SOU・SOU「新花色周邊」來了　加碼喝聯名飲品

▲▼7-11限量開賣「SOU・SOU 20周年新花色周邊」。（圖／7-11提供）

▲7-11限量開賣「SOU・SOU 20周年新花色周邊」。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／綜合報導

文青最愛！日本超人氣文創品牌SOU・SOU今年適逢20周年，就有超商特別與SOU・SOU合作開發全新紀念花色，超Q側背小包、不鏽鋼保溫保冰手提杯及口袋快充行動電源等通通要收；另外，SOU・SOU也同步聯名3款飲料，搶攻夏日繽紛商機。

根據7-11內部觀察，SOU・SOU每波新品皆以經典十數花色最受消費者青睞，因此本次7-11特別與日本本社以「SOU・SOU 20周年慶」開發全新花色「十數慶祝」，於門市開賣環保收納購物袋、淑女傘、側背小包以及涼感運動巾等商品，且7/12起至8/8止，主題專案架可享2件88折、過季商品下殺單件65折。

▲▼7-11限量開賣「SOU・SOU 20周年新花色周邊」。（圖／記者周姈姈攝）

▲SOU．SOU 20周年紀念版限定「不鏽鋼保溫保冰手提杯」。

▲▼7-11限量開賣「SOU・SOU 20周年新花色周邊」。（圖／記者周姈姈攝）

▲SOU・SOU 20周年紀念版「口袋快充行動電源」、「藍牙耳機」、「無線滑鼠」。

不僅如此，線上同步開放預購SOU・SOU 20周年紀念版限定商品，像是不鏽鋼保溫包冰手提杯、口袋快充行動電源以及微波湯碗（五十音歌）等家居用品；另外，立頓也聯名SOU・SOU打造全新飲料包裝，以夏日應景花色推出立頓原味奶茶、鳳梨冰茶、水果冰茶共3款。

▲▼7-11限量開賣「SOU・SOU 20周年新花色周邊」。（圖／記者周姈姈攝）

▲立頓也與SOU・SOU聯名，原味奶茶、鳳梨冰茶、水果冰茶皆換上新包裝。

▲▼「麥當勞X三麗鷗」推派對抱枕。（圖／業者提供）

▲麥當勞睽違4年再度攜手三麗鷗推出系列抱枕。（圖／麥當勞提供，下同）

麥當勞又推出三麗鷗抱枕了，這次找來最受歡迎的4個超可愛人氣角色，包括經典萌主「Hello Kitty」、軟綿「布丁狗」、粉嫩「美樂蒂」及帥氣「酷洛米」，紛紛帶著朋友強勢變身成最Q抱枕，一共有4款造型選擇，7月5日上午11時搶先開賣「Hello Kitty與小熊朋友」、「布丁狗與馬芬」2款抱枕，7月12日則由「美樂蒂與利茲姆」、 「酷洛米與巴庫」抱枕接棒登場。

▲▼「麥當勞X三麗鷗」推派對抱枕。（圖／業者提供）

▲首波開賣超Q布丁狗、Hello Kitty。

麥當勞「麥麥萌友夏日派對抱枕」全系列限量10萬個，並開放加價購及單買，每份套餐限加購1個，每人、每次消費限購2個，售完為止，鐵粉肯定要收。

▲▼「麥當勞X三麗鷗」推派對抱枕。（圖／業者提供）

▲第2波買得到帥氣酷洛米、粉嫩美樂蒂。

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