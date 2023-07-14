新北抽查6款小電扇「全無檢驗標示」　全面下架...最高可罰200萬

▲▼新北法制局消保官抽查6款小電扇，全都標示不清 。（圖／法制局提供）

記者戴上容／新北報導

夏日炎炎，許多人都會手持小電扇消暑，新北市消費者保護官近期抽樣購6款市售USB手持移動充電式電風扇，委託台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）檢驗，雖然品質項目全數合格，但「標記及標示」與「使用說明書」全都不符規定，也均無商品檢驗標識，目前已要求業者將不合格商品下架，消保官將函請主管機關做查處。

新北法制局今天舉辦記者會，主任消保官王治宇表示，這次抽驗6款商品都符合SGS規定的「連續充電168小時」、「針對外殼塑料執行熾熱線試驗（試驗溫度：550度）」試驗法作品質檢驗，都有通過安全標準。

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不過，這6項商品的「檢驗標示」卻都未過關，因經濟部標準檢驗局今年1月已將USB手持移動充電式電風扇列為「應施檢驗商品」，依規定需完成檢驗程序、貼上商品檢驗標識，才可陳列或銷售，但6家業者均無標示。

消保官表示，6家業者主要缺失，包含未標示商品名稱及型號、製造年份及製造號碼、商品原產地、規格、使用方法、注意事項或警語、進口、代理或經銷廠商名稱、地址及 電話等，後續已請經發局、其他縣市通知製造商或進口商改正，若屆期不改正，將處2萬以上20萬以下罰鍰，按次連續處罰至改正為止。

若業者將不符規定的電扇運出廠場、輸出入或進入市場，可裁處20萬以上200萬以下罰鍰，若經通知限期改正，屆期不改正者，則可裁處1萬以上10萬以下罰鍰，得按次連續處罰，目前已移請經濟部標準檢驗局做進一步查處。

消保官提醒，民眾購買電扇時，一定要注意有無張貼商品檢驗標識，再行購買，更要注意使用說明及警語，避免買到瑕疵品，產生消費糾紛。