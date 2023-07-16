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大陸 大陸焦點 特派現場

女大生「名字太可愛」每堂課被點名　4年出勤率超高

▲▼女大生叫屈啦啦，因太可愛被老師誤會是網名。（圖／翻攝自百度新聞）

▲女大生叫屈啦啦，因太可愛被老師誤會是網名。（圖／翻攝自百度新聞）

記者林郁婷／綜合報導

名字對一個人來說真的很重要！大陸一名女大生因為名字太過可愛，上線上課時被老師誤會是網路暱稱，要求她改回真名，她向老師解釋，甚至附上身分證照片，才終於讓老師相信，從此之後就對她印象深刻，每堂課都會被點名，她無奈表示，「大學四年都不敢翹課，出勤率極高，也不用擔心被當」。

這名女生名叫「屈啦啦」，過去疫情期間上網課時，還被老師提醒不要用網名，她向老師解釋這就是真名，並拍下身分證來證明，老師這才相信她真的叫「屈啦啦」，之後她也成為每次上課的點名常客，就算是中途去上廁所也會一眼被發現，導致她大學四年都不敢翹課，每次都很認真聽課，出勤率超高。

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屈啦啦透露，她想過去改名，但是遭到父母拒絕，「媽媽表示想了好久才想出這麼可愛的名字，多好聽」，久而久之她也想通了，屈啦啦還是蠻可愛的，能讓自己獲得較多的關注，也是一種優勢。」

▲▼女大生叫屈啦啦，因太可愛被老師誤會是網名。（圖／翻攝自百度新聞）

奇葩名字在大陸層出不窮，像是有父母為孩子登記戶口時，取名為「王者榮耀」，還有人叫做「林妹妹」、「吳李取鬧」或是「李小三」等等，每個都讓人大開眼界。

▲▼女大生叫屈啦啦，因太可愛被老師誤會是網名。（圖／翻攝自百度新聞）

▲▼女大生叫屈啦啦，因太可愛被老師誤會是網名。（圖／翻攝自百度新聞）

除了好聽與否，名字筆畫太多也是讓孩子崩潰的一件事。一名女童就因為名字太難寫而大哭，埋怨媽媽為什麼不給自己取名為「小花」，讓媽媽聽了又好笑又心疼；除此之外，有學生叫做「馬騳驫」，不僅難念，還經常被同學取綽號，叫他「六個馬同學」，長久下來容易讓孩子變得自卑、內向，不敢大方地做自我介紹。

▲▼女大生叫屈啦啦，因太可愛被老師誤會是網名。（圖／翻攝自百度新聞）

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