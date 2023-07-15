發錢啦！彰化這地方發放振興禮金　3.8萬人2200元入袋

▲彰化伸港鎮發放振興及台電促協禮金2200元。（圖／翻攝自鄉代柯峯茗臉書，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣伸港鄉依據振興禮金自治條例發放1200元振興現金、日前跟台電促協金1000元生活扶助金已在日前發放，讓38,000鄉民可一次領到2,200元，不無小補，據悉有一戶人口數20多人領到5萬多元，更是令人稱羨，鄉長說尚未領到的民眾，請在下周17日至21日早上自行前往鄉公所「村聯合辦公室」領取。

伸港鄉公所有台電促協金，於每年7月發放1000元，除了縣府3萬元生育津貼、還針對新手媽媽加碼發放月子津貼16,000元、重陽禮金2000元。

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鄉長黃永欽說，2020年疫情期間，中央發放振興3倍券後，鄰近伸港鄉的和美鎮喊出加碼每人600元現金，伸港鄉也有意跟進，但因當時沒有法源依據，且鄉代會投票後退回提案導致無法發放。

今年鄉公所訂定規範發放振興禮金的自治條例，獲鄉代全體同意通過，取得發放的法源依據後，訂於7月3日到7月24日發給全體鄉民每人1200元，和台電促協金1000元同步發放，以現在目前全鄉人口約3.8萬人來計算的話，共花費7000多萬元經費，每位鄉民合計可領到2200元。

黃永欽說，本鄉振興經濟金及生活扶助金發放如未能於發放時間內領取，請於7月17～21日至公所村聯合辦公室領取，逾期未領取，視同放棄，請鄉民切勿漠視自身權益。