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快訊／桃園平鎮工廠凌晨火警　現場飄「塑膠臭味」消防員灌救中

▲▼快訊／桃園平鎮工廠凌晨火警　內有「石化工業設備」消防員灌救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園平鎮工廠凌晨火警，1樓全面燃燒。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌、柯沛辰／桃園報導

02:25內文、照片更新：火勢已撲滅。

桃園市平鎮區金陵路二段一處工廠16日凌晨0點41分傳出火警，1樓全面燃燒，現場瀰漫濃濃塑膠臭味，甚至飄到了復旦高中一帶。當地民眾上網提醒，「還沒睡的人趕快收晾在陽台的衣服和關窗。」

桃園市消防局16日凌晨0點41分接獲民眾報案，指金陵路二段一處工廠建物發生火警，因此派出消防人員73名、消防車29輛、救護車2輛馳援，總算在凌晨2點05分撲滅火勢。

▲▼快訊／桃園平鎮工廠凌晨火警　內有「石化工業設備」消防員灌救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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