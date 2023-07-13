板橋幼教師喊告　王婉諭道歉：若誤傷無辜願一肩扛起

▲新北板橋幼兒園疑餵藥案偵結，園長等9教保員證據不足不起訴。幼兒園老師13日表示，希望抹黑他們的政治人物可還給他們公道。遭點名的時代力量立委王婉諭（圖）回應，從未透過任何管道指名道姓或公開照片，若是在過程因社會輿論沸騰，造成困擾、誤傷無辜，她願意一肩扛起，致上歉意。（圖／記者屠惠剛攝）



文／中央社

板橋幼兒園疑餵藥案偵結，園長等9教保員證據不足不起訴。該幼兒園何姓老師今天表示，司法會還他們清白，沒有人還給他們公道。時代力量立委王婉諭、兒權會創會理事長王薇君帶風向、未審先判，要求兩人必須道歉，否則將會提告。

王婉諭透過聲明表示，從未透過任何管道指名道姓或公開照片，她尊重司法機關的偵查結果，協助家長追求真相，保護家長不要受到二次傷害，是她最在意的事情；若是在過程因社會輿論沸騰，造成困擾、誤傷無辜，她願意一肩扛起，致上歉意。

新北市板橋某幼兒園疑餵藥與體罰案，36名家長向彭姓園長等9名教保員提告傷害、妨害未成年人身心健全發育、違反藥事法與毒品危害防制條例罪嫌，新北地檢署12日偵結，以證據不足不起訴處分。

國民黨立委王鴻薇陪同該幼兒園的何姓老師，一同在立法院召開記者會。何姓老師指出，沒有做的事情就是沒有，相信司法會還給他們清白，沒想到傷害他們最深的，卻是這些政治人物。一個個證據曝光後，但風向總會被人帶往不好的方向，他們真的是百口莫辯。

何姓老師表示，她希望事情能夠趕快結束，但是時代力量立委王婉諭、兒童權益促進協會創會理事長王薇君真的對他們造成很大的傷害。王婉諭、王薇君一次次帶風向，甚至任意修改他們的照片，未審先判就說他們餵孩子吃毒，但他們是依正常程序，只要餵孩子吃藥，家長一定會知道。

▲板橋某幼兒園何姓老師13日淚訴正與律師研議提告王婉諭、王薇君。（圖／記者屠惠剛攝）



何姓老師指出，王婉諭、王薇君一次次帶著家長召開記者會要真相，「難道真相不是王婉諭、王薇君要的，就不是真相了嗎？」，他們只想要一個平靜的生活，希望王婉諭、王薇君不要再這樣下去，今天如果王婉諭、王薇君沒有給他們一個道歉，她已跟律師在研擬提告。

何姓老師表示，她任教十幾年，從未想過會遇到這樣的事情，現在真相大白，也希望這些政治人物不要再揣測及造謠抹黑。這陣子的精神折磨，不是任何人可以理解的，他們收到幾百通威脅電話，要他們去死、說他們良心何在，希望抹黑他們的政治人物，可以還給他們一個公道。

何姓老師在記者會中情緒激動，講話過程中數度落淚，她說，「司法可以還給我們清白，但沒有人還給我們公道」。

何姓老師表示，這段時間還是有很多家長給予支持跟肯定，她覺得學校、老師及家長三方都需共好，對孩子才是最好，彼此信任很重要，但最近這些新聞確實造成家長恐慌與疑神疑鬼，很多老師也對於工作失去信心。她希望真相大白後，家長可以選擇自己信任的老師，而老師也不要灰心。

王婉諭透過聲明表示，她自從5月接獲家長陳情後，從未在記者會、社群發文、新聞媒體等任何管道指名道姓或公開照片，王鴻薇這種抹黑的說法完全是子虛烏有，離譜至極。

王婉諭表示，當初她陪同記者會的直播至今還公開在臉書粉專，王鴻薇只要重看一次，答案就昭然若揭。

王婉諭表示，她尊重司法機關的偵查結果，協助家長追求真相，保護家長不要受到二次傷害，是她最在意的事情；若是在過程因社會輿論沸騰，造成困擾、誤傷無辜，請大家不要指責無助的家長，不要攻擊第一線協助家長的人，她願意一肩扛起，致上歉意。