不畏王婉諭喊告　王鴻薇批「惡人先告狀」：有什麼話請上法院說

▲王鴻薇13日舉行 「造謠！抹黑！賴清德向老師道歉！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

對於被國民黨立委王鴻薇在今（13日）記者會中，指稱曾公布捲入新北板橋某私幼疑餵藥案的教師個資，時代力量立委王婉諭澄清是子虛烏有，並稱王鴻薇若不修正說法，將會提告。對此，王鴻薇除表示「歡迎來告」外，也批王婉諭完美示範惡人先告狀，若有什麼話請上法院說，不用繼續媒體放話。

新北市板橋某幼兒園疑餵藥案及體罰案，新北地檢署昨宣布偵結，以證據不足，給予不起訴處分。王鴻薇13日與該所幼兒園的一名何姓老師舉行記者會，會中王鴻薇提及何老師曾跟她反映，王婉諭跟時代力量黨員王薇君曾在記者會上公開幼兒園老師的名字、照片，導致老師們接到幾百通威脅電話。

何老師會中也說，老師們收到很多威脅、幾百通的電話，包含「要我們去死」、「我們良心在哪裡」，王婉諭與王薇君對他們造成非常大的傷害，甚至把他們的照片任意P圖、未審先判，還質疑他們有餵毒，所以她在跟律師研議提告當中。

不過，王婉諭下午2時舉行記者會澄清，自從她接受該案並跟家長站在一起以來，從未在記者會上、社群媒體上或媒體上，公布過任何幼兒園老師的資料，所以王鴻薇的說法令人不齒，完全是子虛烏有、離譜至極。王婉諭也強調，如果王鴻薇不修正說法，她將會提告，因為這樣的抹黑跟指責完全子虛烏有，且非常政治操弄、非常令人不齒。

對於王婉諭揚言提告，王鴻薇說，「完美示範什麼叫做惡人先告狀」，過去王婉諭跟王薇君開記者會，背後抖大的「餵毒」字樣，到現在網路都還找得到，何老師也對她說，「你們在臉書、記者會不斷地持續傷害他們，更是嚴重的打擊他們的正常生活」。

王鴻薇也指，很多網友也都查到，王薇君就在臉書跟王婉諭聯名貼出了相關照片，到現在媒體報導都還有，貼出八名老師的教師名單，包含姓氏、英文名、教學的班級都有，且民眾一定就可以分辨出何老師是誰，也因此何老師被他其他兼職工作的老闆要求暫時不要上班。

王鴻薇反問王婉諭，「妳也要告何老師嗎？還是妳想靠告我模糊焦點？」如果妳覺得自己很有道理．對這些老師仍舊沒有任何歉意，是為社會做最壞的示範。

「王婉諭要告我，我只有一句話回應：『歡迎來告！』」王鴻薇強調，王婉諭有什麼話請上法院說，不用繼續媒體放話。