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柯文哲被挖到曾喊「藝術不入流」　原文曝光正反意見吵翻

▲柯文哲著作《白色的力量》。（圖／翻攝自柯文哲著作）

▲柯文哲著作《白色的力量》。（圖／翻攝自柯文哲著作）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨主席柯文哲挑戰2024總統大位，近日民調直竄，卻被挖出其於2014年的著作《白色的力量》提到，「第一流的人才讀醫學院，二流的讀工學院，三流的商學院，讀法和農的佔第四、第五，文學院差不多第六流，藝術的就根本不入流」，不少民進黨人士公開批評，而該番言論的完整原文曝光後，引發正反兩派意見。

近日網路流傳一張圖片，擷取柯文哲於《白色的力量》中提到的「第一流的人才讀醫學院，二流的讀工學院，三流的商學院，讀法和農的佔第四、第五，文學院差不多第六流，藝術的就根本不入流」。

▲▼柯文哲過往言論被挖出。（圖／翻攝推特）

▲柯文哲過往言論被挖出做圖。（圖／翻攝推特）

而該段原文出自在《白色的力量》原書中的「柯語錄」，以「聰明人去讀政治經濟，台灣才有希望」為標題，內容是「我們台灣第一流的人才讀醫學院，二流的讀工學院，三流的商學院，讀法和農的，佔第四第五，文學院的差不多第六流的，藝術的就根本不入流了。所以，我看台灣是不會有莎士比亞的，也不會有米開蘭基羅，藝術創作也要很聰明的人才做得好。我想應該要有些聰明的人去讀政治經濟，台灣才會有希望。不過，讀醫學系會使聰明的人變笨，笨的更笨。我們就是這樣變笨的。所以台灣才會變得這樣沒有希望。 」

儘管柯文哲的「入流說」有較完整的文字，但對此網友仍意見分歧。在PTT上有人認為柯文哲被斷章取義，「看完上下文到底哪裡歧視，就在說台灣很多聰明人被推向熱門科系而無法念自己想念的而已，他有很多不正確的言論該罵但這裡講的完全沒錯」、「人家是說最一流的人往哪個科系跑，你硬要解讀成哪個科系是幾流的人，斷章取義」、「柯講的就是榜單的分數排行，這是事實」、「原義是說一流人才只想讀醫學系，造成藝術缺乏人才」。

不過，也有網友把前後文讀完認為就是「滿滿的歧視」、「他的歧視是連裝都不裝的那種，然後包裝成阿北誠實」、「產業發展不均，怪其他人才不入流，鬼扯」、「就是說聰明的人唸什麼都對，不聰明的人就都不用指望了」。

事實上，早在2014年柯文哲參選台北市長時，這段話就被當時的對手，國民黨的連勝文陣營質疑，柯文哲內心根本看不起文化藝術創作者，「選舉時卻端出文化夢工廠政策，根本就是買票行為。」

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