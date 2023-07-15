喊話黃國昌解釋「佔國有地」爭議　律師：否則不只跌下神壇而已

▲時代力量前立委黃國昌。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

時代力量前立委黃國昌遭爆將住宅蓋在國有山坡地保育區。對此，國有財產署官員證實確實是「違約占用」。律師黃帝穎表示，先不論是否涉及刑法竊佔罪責，曾任立委的黃國昌卻非法佔用國土，是戕害民主法治的大事，不解釋清楚，就不只是跌下神壇而已。

民進黨新北市議員張錦豪指出，黃國昌在汐止水源路上的透天厝領有合法使照為1-4樓，每層樓同為114.3平方公尺。根據老丙建容積160%，建蔽率40%，黃國昌卻把剩下的60%全蓋滿，後面沒有人發現就直接蓋在國有地上面，兩塊佔用國有地的使用分區都是山坡地保育區，

國有財產署官員表示，黃國昌住家一帶的基地範圍大，被佔用地共有2筆，國產署依法必須持續清理佔用地，已和地政單位確認實際佔用面積，會要求繳使用補償金和限期返還。

黃帝穎說，黃國昌要解釋清楚，先不論是否涉及刑法竊佔罪責，曾任立委卻非法佔用國土，是戕害民主法治的大事，如果不說明清楚，就不只是跌下神壇而已，更是人設徹底崩潰。

新北市府地政局指出，山坡地保育區不容許蓋住宅，如違反林業使用規定，可處6到30萬元罰鍰。

黃國昌近期陷入土地、房產爭議，日前名下保護區土地才被控違規鋪設混凝土闢建停車場，當時黃國長澄清，這筆土地承租給鄰居，自己並不知情，若有違法就依法依約處理。