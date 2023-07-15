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「無痕山林、友善海洋」全台最大戶外二手裝備市集舊市凹逗，邀你一起實踐永續價值

▲「無痕山林、友善海洋」全台最大戶外二手裝備市集舊市凹逗，邀你一起實踐永續價值 。（圖／集思會展事業群提供）

▲『第二屆 舊市凹逗全台最大戶外用品二手市集』。

圖、文／集思會展事業群提供

融入戶外休閒新潮流，第二屆「舊市凹逗」即將再度登場。這個實體二手市集聚焦於戶外用品，將於今年9月2日至3日在南港瓶蓋工廠台北製造所熱鬧舉行。近年來，台灣戶外休閒運動風潮盛行，熱愛露營、登山、潛水等活動的民眾紛紛加入其中。然而，隨著投入者的增加，部分人在享受大自然的同時，卻未能充分重視環境永續的重要性，無意間對環境造成衝擊。

因此，今年的舊市凹逗活動不僅提供二手裝備的交流平台，更以「探索永續」為核心理念，致力於透過知識分享、教育交流和市集串連等一系列活動，引導每個人在戶外生活中深刻體驗並實踐更美好的價值觀。我們期望每位參與者都能成為具備「永續生活態度」的真正「凹逗咖」，為環境永續盡一份心力。

「舊愛延續新歡」- 實踐永續價值的戶外裝備二手交易 當初踏入戶外活動時所購買的入門基本裝備，隨著經驗的增長和升級裝備，舊裝備往往就被遺忘在家中的倉庫裡。我們特別關注「露營野營」、「登山健行」和「玩水衝浪」三大族群，鼓勵大家將家中用不到的舊裝備或過季商品透過這個二手市集尋找新的主人。透過新舊用品的交易，我們追求物盡其用、永續流通的理念。

攜手共迎永續共融：知名品牌與講師加入第二屆「舊市凹逗」 為了推廣戶外永續精神，許多志同道合的伙伴品牌與講師已經與我們攜手同行，成為第二屆「舊市凹逗」的重要夥伴。LINE TV、Naturdise、Mu Surf、Vast.、MuiiSwim、COOCEAN、boncon、BASE550、大浪人訓練基地、海湧工作室等眾多知名品牌響應環境永續議題，共同合作。 此次，我們特別邀請到泊人ANKR，在舊市凹逗夜間舉辦永續環境音樂會。讓瓶蓋工廠台北製造所成為電子音樂與自然交匯的場所，展現環境與音樂的和諧融合。透過這個特別的音樂會，我們將永續精神注入每個音符，為舊市凹逗活動增添更多的魅力與感動。

「I❤️Chill分享會」邀請了一系列頂尖的凹逗咖講者，包括登山、露營、衝浪、潛水等領域的KOL、YouTuber和專家，如雪羊視界、頭城小夫妻、Josh關關自由潛水小教室、玩浪訓練師大浪人基地、海湧工作室、呂果果、The GREAT HUNGER等。他們以正確友善的方式分享他們在山海間的經驗，強調永續思維的重要性。

與凹逗咖一同探討台灣最高峰玉山登山的挑戰、極簡露營的技巧以及海洋保育的重要性。同時，我們也鼓勵初心者踏出第一步，開啟自由潛水之旅。 現場還將舉辦戶外生活系列工作坊，讓大家在城市中體驗動手實作的樂趣。

透過輕鬆有趣的戶外生活體驗，包括野地工藝、戶外料理、求生編織、藝術創作等，讓每個人都能享受戶外的魅力。 我們熱情歡迎各路凹逗咖一同前往瓶蓋工廠台北製造所參與活動。現在報名還可享受LINE TV 7天VIP序號，暢看BBC earth精彩節目。現場更有機會抽取LINE TV全年暢看序號。讓我們一起響應「探索永續，遇見美好戶外生活」的口號，共同參與全台最大戶外用品二手市集，為永續之旅揭開新的篇章。

活動名稱：第二屆 舊市凹逗
日期/時間：2023-09-02~09-03
地點/地址：瓶蓋工廠台北製造所（台北市南港區南港路二段13號）全區
官方網站：https://www.ogfm.com.tw/
品牌贊助/攤主報名參加洽詢：
舊市凹逗活動小組Fotos/Email：fotos.lai@gisgroup.com、容嘉/Email：chia.yeh@popoptaipei.com

「多一點 能更好」舊市凹逗九大倡議行動

舊市凹逗以推動「無痕山林、友善海洋、環境永續」為三大品牌核心精神，談「永續」並非只有政府、大企業才能做的，每個人都能把「永續思維」放在生活裡，每個人生活背景與環境不同，對於消費習慣也不同，喜愛戶外活動的你，哪怕只是一小件事，只要找到你願意持續做下去的方式，每次多做一點、多想一點、多麻煩一點，都能成為對環境永續的助力！

舊市凹逗提出九大行動，簡單且可立即執行，一個小行動帶來大轉變。

1. 戶外活動後請帶走你的垃圾，如果可以帶走更多的垃圾。
2. 登山前有充分規劃與準備，量力而為，做一個負責任的探索者。
3. 保持山林環境原有風貌，盡可能不破壞樹木及植物
4. 避免使用一次性塑膠餐具，自備餐具、水瓶、環保吸管。
5. 玩水採物理性防曬或使用不傷害環境的防曬乳
6. 每年參與1次淨灘活動
7. 善待你的戶外裝備，妥善保養，以修代買
8. 以行動支持運用環保材質、回收再製的產品。
9. 讓你的舊愛裝備，透過二手交易，成為別人的新歡。

▲「無痕山林、友善海洋」全台最大戶外二手裝備市集舊市凹逗，邀你一起實踐永續價值 。（圖／集思會展事業群提供）

▲『2022 第一屆 舊市凹逗 戶外用品二手市集』各類二手戶外用品出清，兩日活動共超過5000民眾到場挖寶。

▲「無痕山林、友善海洋」全台最大戶外二手裝備市集舊市凹逗，邀你一起實踐永續價值 。（圖／集思會展事業群提供）

▲『2022 第一屆 舊市凹逗 戶外用品二手市集』提倡惜物愛物將二手物品與需要的人交流買賣。

▲「無痕山林、友善海洋」全台最大戶外二手裝備市集舊市凹逗，邀你一起實踐永續價值 。（圖／集思會展事業群提供）

▲『2022 第一屆 舊市凹逗 野地工藝工作坊』工作坊讓民眾一邊感受木材的質地，並雕刻成喜歡的模樣。

▲「無痕山林、友善海洋」全台最大戶外二手裝備市集舊市凹逗，邀你一起實踐永續價值 。（圖／集思會展事業群提供）

▲『2022 第一屆 舊市凹逗 戶外用品二手市集』Mu surf用廢棄木材製作環保衝浪板。

▲「無痕山林、友善海洋」全台最大戶外二手裝備市集舊市凹逗，邀你一起實踐永續價值 。（圖／集思會展事業群提供）

▲『2022 第一屆 舊市凹逗 活動講座』大浪人基地講者解說衝浪運動傷害預防。

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