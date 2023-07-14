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快訊／警政署發布20高階警官異動　周幼偉昔遭拔官將掌刑事局長

▲▼原刑事局長李西河（左）、警專校長詹永茂（右）接任副署長，周幼偉（中）接任刑事局長。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲原刑事局長李西河（左）、警專校長詹永茂（右）二人升任副署長，周幼偉（中）接掌刑事局長。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

警政署在14日晚上7時許，針對高階警官進行調整，共計有20名3線1星以上高階警官異動，而原任刑事局長李西河調任警政署副署長，刑事局長則由警政委員周幼偉接任，因原任副署長鄭明忠、陳耀南屆齡退休，改由原刑事局長李西河，原警專校長詹永茂接任副署長一職，北市警局保防科長林基田，則升任北市警局警政監。

周幼偉，因曾辦過319槍擊案，刑事經驗相對豐富，接任刑事局局長呼聲最高，警大48期刑事系畢業的周，刑事工作超過26年，歷任澎湖縣政府警察局長、警政署公關室主任、保三總隊長以及台南市政府警察局長，但因台南市於2020年一起鬥毆糾紛，引發一連串持槍互轟事件，為了負責才被撤換調任警政委員。

警政署在14日發布人事異動，預計在18日週二完成交接佈達。

調動名單如下：

1、臺灣警察專科學校校長詹永茂調任本署副署長
2、本署刑事警察局局長李西河調任本署副署長
3、本署警監一階警政委員周幼偉調任本署刑事警察局局長
4、高雄市政府警察局副局長張錦成調任新北市政府警察局副局長
5、臺北市政府警察局副局長林樹徽調任臺中市政府警察局副局長
6、本署國道公路警察局主任秘書駱立凡調任本署國道公路警察局副局長
7、新北市政府警察局警政監陳杏結調任本署國道公路警察局主任秘書
8、花蓮縣警察局副局長翁誌宏陞任本署警監督察
9、臺北市政府警察局保防科科長林基田陞任臺北市政府警察局警政監
10、臺中市政府警察局第二分局分局長楊川陞任新北市政府警察局警政監
11、宜蘭縣政府警察局副局長張明和陞任桃園市政府警察局警政監
12、嘉義市政府警察局副局長洪頂力陞任臺南市政府警察局警政監
13、臺南市政府警察局法制室主任卓金益陞任臺南市政府警察局警政監
14、臺中市政府警察局清水分局分局長周俊銘調任臺中市政府警察局第二分局分局長
15、臺中市政府警察局太平分局分局長蔡慶星調任臺中市政府警察局清水分局分局長
16、本署行政組科長廖誌銘調任臺中市政府警察局太平分局分局長
17、本署秘書室科長李茂炎調任嘉義市政府警察局副局長
18、臺中市政府警察局保安科科長陳志成調任南投縣政府警察局副局長
19、南投縣政府警察局副局長黃秀法調任宜蘭縣政府警察局副局長
20、本署後勤組科長賴吉雄調任花蓮縣警察局副局長

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