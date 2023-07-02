借鏡國際經驗打造「打詐國家隊」　行政院推最新行動綱領

▲行員和警方勸說被詐民眾。（示意圖／平鎮警分局提供）

記者皮心瑀／台北報導

行政院持續關注詐欺犯罪問題，推出「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，參考國際經驗，進一步研究和精進打詐作為，以保障人民的生命和財產安全。

根據英國銀行業組織UK Finance資料，2022年英國詐騙案件數量高達300萬件，損失達12億英鎊（約460億元台幣）。詐騙已成為英國最常見的犯罪之一，平均每15人就有1人成為受害者。面對日益國際化和集團化的詐欺犯罪形式，行政院訂頒了「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，其中核心策略為「1合、2清、3減、4面」，強調跨部會、跨部門和跨國的合作與經驗分享。

行政院借鏡英國的防詐做法，提出建立「防詐生態圈」，包括追蹤懲罰、詐騙防止和意識加強三個核心要素。這與行政院的「打詐國家隊」整體策略方向和目標相契合。

行政院呼籲各部會主動結合地方政府，通力合作推動各項防詐措施。內政部持續提高民眾對詐騙手法的認知，並邀請網路平台業者參與識詐宣導。透過YouTube平台推送警政署百工百業反詐宣導系列影片，其中包括聯電創辦人曹興誠、中華隊選手張育成和財經專家謝金河等知名人士的證言，已經累計觀看次數超過百萬次。

內政部警政署也將「攔阻民眾被害款項」列為重點工作，加強與金融機構的聯繫機制。截至112年1-5月，全國攔阻民眾被害款項已高達26億3千萬元，有效保護了民眾的財產安全。

行政院表示，將持續借鏡各國的防詐技術和法制規範，作為打詐國家隊檢討精進的參考，展現對打擊詐騙犯罪的決心。

透過「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」的推出，行政院致力於加強公私協力，打造防詐國家隊，並與國際接軌，以應對日益複雜的詐欺犯罪形式。這項舉措旨在保障人民的生命財產安全，並提高公眾對詐騙手法的識別能力，讓民眾遠離詐欺的威脅。行政院強調，將持續努力不懈，進一步改善打詐作為，維護社會的公平正義。