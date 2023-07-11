各地「萬安演習」時間出爐　22縣市擇一行政區驗證防空疏散避難

▲萬安演習，馬路淨空。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國防部今（11日）宣布「萬安46號演習」定於7月24日至28日，配合漢光演習實兵操演，北部、南部、東部及外離島、中部依序實施，地方政府屆時各依照選擇的1個鄉、鎮、市、區，驗證「車停，人就近疏散」及「實際進入防空疏散避難設施」；另警報解除後，另增加30分鐘，由22個地方政府各開設1處災民收容救濟站，整合地方政府、慈善機構、團體等，並盤點各項住宿、水電及物資等資源，強化災民收容救濟量能。

▲萬安演習北、南、東部外離島、中部依序實施。（圖／國防部提供）

國防部11日上午舉行例行記者會，說明漢光演習與萬安演習規劃。國防部全動署人力動員處處長朱森村指出，萬安演習定於7月24日至28日，配合漢光演習實兵操演，北部（24日）、南部（25日）、東部及外離島（26日）、中部（27日）依序實施，各地區於演習當日下午1時半時至下午2時，實施警報發放、疏散避難及交通管制等實作演練，接著演習警報解除後，下午2時至下午2時半實施「災民收容救濟站」開設及災害救援演練。

針對此次萬安演習驗證重點，朱森村說，將著重在防空疏散避難及災民收容救濟；前者由22個地方政府各擇1個鄉（鎮、市、區）驗證「車停，人就近疏散」及「實際進入防空疏散避難設施」，使民眾養成聽聞警報立即避難觀念，以建立全民防空意識；後者則為演習警報解除後，另增加30分鐘，由22個地方政府各開設1處災民收容救濟站，整合地方政府、慈善機構、團體及熱心志工，並盤點各項住宿、水電及物資等資源，以強化災民收容救濟量能。

▲萬安演習由22個地方政府各擇1個鄉（鎮、市、區）驗證「車停，人就近疏散」及「實際進入防空疏散避難設施」。（圖／國防部提供）

朱森村也表示，防空演習由各地方政府警察局民防管制中心，依防情狀況發放「防空警報」，輔以電視台、廣播電台及村里、學校、警察巡邏車廣播系統等多重預警手段。此外，同時運用「空中威脅告警系統」發送手機告警訊息，以提升警報涵蓋率，爭取早期預警時間。

朱森村提醒，防空演習期間，各級政府機關、部隊、學校、團體、公司、廠（場）站及民眾均應配合管制與演練，若未依《民防法》第21條、《防空演習實施辦法》第12條規定，配合演習命令的管制及演練，各地方政府得引用《民防法》第25條裁處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

對於災民收容救濟站的收容容量，內政部警政署民防指揮管制所副所長林國華表示，全國防空避難處所有8萬5475處，乘以每人零點9平方公尺，可容納5438萬2890人，容量沒有問題。

▼萬安演習規劃表。（圖／國防部提供）

