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泰坦號億萬富翁父慘死　兒炫耀數百萬元遺產「想找妹愛愛」被罵翻

泰坦號億萬富翁父慘死　兒炫耀繼承數百萬元「想找妹愛愛」被罵翻。（圖／翻攝自Twitter）

▲哈定繼子的貼文再度引發爭議。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

鐵達尼號觀光潛水器「泰坦號」上月18日失聯後疑似內爆，導致艙內5名乘客全數身亡，其中一名罹難者是英國億萬富翁哈定(Hamish Harding)，他的繼子薩斯(Brian Szasz)卻頻頻在網路上引發風波，除了在繼父失蹤期間跑去看演唱會，如今還對外放話，說自己繼承了數百萬遺產，卻找不到女人上床，誇張言論被網友批評。

薩斯近來在網路上的最新貼文再度引發爭議，他發文表示，雖然自己現在繼承了數百萬美元，卻還是找不到女子願意和他上床，「有了這麼多錢，我只想找個妹一起出去玩」，引來網友留言批評他沒資格繼承遺產，然而他卻回嗆，「我繼承的錢，是你這一輩子怎麼努力都賺不到的」。

▲▼觀光潛水器「泰坦號」採用非常規的碳纖維複合材料和細長艙室設計，恐怕是導致承受更大水壓而失事的主因。（圖／路透）

▲泰坦號失蹤引發全球關注。（圖／路透社）

「泰坦號」上月18日下水後失聯引發全球關注，然而37歲男子薩斯卻在繼父失蹤期間，高調在網路上曬出自己去看演唱會的照片，留言調戲OnlyFans性感女模，還炫耀繼父去世後，自己將可以繼承數百萬遺產。

飽受批評的薩斯後來在網路上表示，其實他已經好幾天沒有睡好覺，因為繼父的失蹤事件也讓他非常擔心，參加演唱會能幫助他心情好一點，不過網友不買單他的說詞，後來他只好將爭議貼文刪除，以平息大眾怒火。

▼英國億萬富豪哈定(Hamish Harding)。（圖／路透社）

▲▼ 英國億萬富豪哈定（Hamish Harding）。泰坦號。（圖／路透）

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