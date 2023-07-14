陸央行：下半年不會出現通縮　預計CPI年底向1%靠攏

▲7月14日，大陸國新辦舉行發布會。（圖／翻攝自中國網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸疫後經濟恢復速度不如預期，近期經濟數據表現更引外界擔憂大陸正面臨通貨緊縮危機，中國人民銀行（大陸央行）副行長劉國強14日強調，大陸宏觀經濟穩步恢復、M2保持較快增長，與歷史上的典型通縮存在明顯差異。所以說目前沒有出現通縮，下半年也不會有通縮風險。

大陸的通貨膨脹率從2023年3月的0.7％，一路下滑至6月的0％。事實上，根據定義，CPI連續六個月負增長，才被正式認定是通縮。目前，大陸嚴格來說尚未進入通縮時代，但因持續經濟表現不佳，引發外界對於大陸經濟前景的擔憂。

7月14日，大陸國新辦舉行發布會。會上，中國人民銀行副行長劉國強表示，在外部經濟高通脹的背景下，中國的物價相對是比較平穩的。這幾個月，中國的物價出現走低的現象，但是並沒有出現通縮。今年以來CPI年增率漲幅震盪回落，7月可能還會下行，主要是需求恢復時滯和基數效應導致的階段性現象。

劉國強還認為，「大陸宏觀經濟穩步恢復、M2保持較快增長，與歷史上的典型通縮存在明顯差異。所以說目前沒有出現通縮，下半年也不會有通縮風險。中國貨幣條件合理適度，居民預期穩定，隨著政策效果不斷顯現，供需缺口將進一步彌合，8月份後CPI有望開始逐步上行。預計全年CPI總體走勢呈U型。年內物價水平先降後升，年底有望向1%靠攏。」

劉國強表示，大陸經濟長期向好基本面沒有變，對高質量發展有信心。當前經濟面臨的調整屬於疫後經濟復甦的正常現象，很多國家疫情後經濟復甦需要1年左右時間，大陸疫情防控平穩轉段才過了半年。從長期趨勢看，經濟向高質量發展的方向沒有變，高質量發展的力量正在逐步積累，這也是經濟結構調整的好時機。

最後，劉國強表示，按照黨中央國務院加大宏觀政策調控力度、著力擴大有效需求、加強政策措施儲備的部署，穩健的貨幣政策將繼續精準有力，應對超預期挑戰和變化仍有充足的政策空間。總量方面，根據形勢變化合理把握節奏和力度，加大逆周期調節，為經濟持續回升向好創造良好的貨幣金融環境。價格方面，促進實體經濟融資成本穩中有降，有效支持擴大需求潛力。結構方面，聚焦重點、合理適度、有進有退，小微民營、綠色創新等重點領域的金融支持不斷加大，房地產「金融16條」政策已明確延期。前期推出的政策舉措正在發揮效應，對經濟持續穩定增長我們要有耐心、有信心。