「夜經濟」帶動消費復甦　陸官媒：3導火線成食物浪費監管盲區　

▲夜經濟餐飲形式逐漸受各地重視。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

隨著大陸消費市場復甦和夏季來臨，「夜經濟」餐飲形式逐漸受各地重視。《新華社》旗下自媒體《半月談》提醒，「夜經濟」餐飲也成為食物浪費新「重災區」和有關部門的監管盲區，並在文中列出導火線，講究氣氛，更容易點多、只吃主菜，配菜扔掉、沒有小份，只上大份，都是促成「夜間浪費」的原因。

國家市場監督管理總局公布，當前部分經營人員仍缺乏節約意識，在銷售菜品過程中誘導、誤導消費者超量點餐。

文中提到，在夜經濟中，消費者更易出現消費衝動，更缺乏節約意識。燒烤店老闆說，「宵夜局」的客人多數吃過晚飯，主要是聚會喝酒，多數都會剩不少菜。正在用餐的顧客說，「夜宵講究的是個氣氛，老朋友難得聚在一起，特意多點了些菜。」除了消費衝動，「夜經濟」餐飲普遍存在擺盤浪費現象以及地攤、夜市等餐飲經營粗放，不提供「小份菜」、「小份飯」等服務，間接促成「夜間浪費」。

西南大學經濟管理學院教授王志章認為，只有建立完善節約食物的全面、長效獎懲機制，才能從根本上引導商家和消費者在各個場景避免餐飲浪費。中國人民大學法學院教授劉俊海表示，可對反餐飲浪費作出更具體的規定，進一步明確職能部門、餐飲經營者、消費者等各方責任，建立健全舉報、曝光機制。