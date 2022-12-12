　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

廣邀台商力拚夜經濟！　重慶連三年「網紅夜城市」打卡量第一名

▲▼重慶夜景 。（圖／記者任以芳攝）

▲重慶夜景 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／重慶報導

大陸防疫邁入第三年，「動態」清零終於走入歷史。各省開始大陸推行「夜經濟」政策，重慶市連續3年登上大陸夜經濟影響力第一名城市榜首。重慶許多「網紅」景點，像是新景點彈子石老街、大渡口商業特色區以及網紅打卡點洪崖洞景區都是夜間消費主力。隨著大陸疫情逐步放開後，當地政府推行「夜經濟」，廣邀台商、台青加入發想創意。

《中國城市夜經濟影響力報告(2020)》顯示重慶位居2021年城市夜經濟影響力十大城市，重慶、長沙、青島、成都、上海、北京、武漢、深圳、廣州和天津上榜。即使是疫情期間，重慶連續3年位列大陸十大夜經濟影響力城市榜首。

今年魔幻8Ｄ山城堆出「不夜重慶」城市品牌，上半年全市產總值增4%，服務業增加值2.8%，重慶在既有網紅景點上，大力開發其他新景區，「十八梯」、洪崖洞、磁器口、彈子石老街等成為符號化的重慶夜間經濟打卡地，每年至少為重慶創造數百億人民幣消費商機。

▲▼ 重慶夜經濟 。（圖／翻攝 人民網、華龍網）

▲ 重慶彈子石老街 。（圖／翻攝 人民網、華龍網）

百年歷史王家大院-彈子石老街是重慶市南岸區最受遊客歡迎的街區之一，已被納入重慶市兩江四岸核心整體提升範圍。，不但保留有重慶傳統建築、歷史文化遺存、老字號商鋪，又增添了休閒娛樂、時尚購物等消費業態，

重現老山城重慶的歷史，彈子石老街以「老街+文創+購物公園」融合發展模式，街區內文創店、書店、影劇院等文旅業態佔比達60%以上，在大陸許多社交平台總曝光量累積高達上千萬次。

2022年推出的大渡口區特色商業街「印象拾光里」，定位「多元性」夜經濟消費市場，有煙火氣也有文化味。現已入駐100個商家，以「鋼城·記憶」「鋼城·尋味」「印象·嗨玩」三大主線打造的特色商業街區，結合美食、音樂和重慶老記憶情懷。

另一個「尚品薈音樂美食街」位於重慶九宮廟核心商圈，商業街面積為6500平方米，長約350米。街區融合音樂、美食、夜景燈飾三大特色主題。目前，街區整體招商率達100%。到了週末還有歌手進行表演。

▲▼ 重慶夜經濟 。（圖／翻攝 人民網、華龍網）

▲ 重慶「洪崖洞」。（圖／翻攝 人民網）

重慶超級網紅景區「洪崖洞」（原名洪崖門），是古重慶城門之一，位於重慶市渝中區解放碑滄白路，地處長江、嘉陵江兩江交匯的濱江地帶，主要景點由吊腳樓、仿古商業街等景觀組成，主要吃四川辣火鍋聚集地。

許多遊客來到洪崖洞，第一印象是很像日本電影《千與千尋》的場景，建築群依山而建，隨坡就勢共有11層，層層疊疊、錯落有致，夜晚燈光從晚上18點開燈，22點熄燈，從遠處看金碧輝煌又不顯雜亂，成為夜景打卡首選。

▲▼ 重慶夜經濟 。（圖／翻攝 人民網、華龍網）

▲ 重慶推「夜經濟」 廣邀台商加入 。（圖／翻攝 台商提供）

重慶商務部指出，2021年5月，重慶市政府辦公廳印發《加快發展新型消費釋放消費潛力若干措施》（以下簡稱《若干措施》），出台28條措施激發全社會消費活力和潛力，重慶市台辦也大力推行，鼓勵台商、台青加入發展夜間經濟創意。

《若干措施》提出，支持主城都市區「兩江四岸」核心區域提質建設夜間經濟核心片區，打造「不夜重慶」夜間經濟，對納入支持範圍的夜間經濟核心片區，按照不超過實際有效投資額40%的標準予以補助，最高補助200萬元。

對成功創建的夜間經濟示範區，每個按照不超過實際有效投資額40%的標準予以獎勵，最高獎勵100萬元。在國家級和市級夜間文旅消費集聚區開展「夜精彩·潮文旅」等品牌推廣活動，並給予宣傳推廣經費支持。

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
快訊／動漫歌帝王癌逝！　11月才坐輪椅登台
韓女團宣布台灣開唱！　時間票價公布
快訊／海底撈被查到違規...產品下架！　3大火鍋名店上榜
會退稅嗎？　今年全國稅收估超徵4千億
20多歲男花14萬隆鼻死亡！整形名醫、女護理師遭起訴
爆發潮如雪崩一夕崩解！　「這產業」庫存過高創紀錄
家長找遊戲高手「虐爆自己小孩」　孩子「連輸5場」氣哭：不玩了
理科太太賣諮商筆記！　課程「涉1行為」恐違法、最重關2年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸疾控專家稱「新冠終會降為丙類丙管」：對回歸正常生活要有耐心

防農村醫療崩潰！　陸下令縣醫院ICU床位須「增至4%以上」

廣邀台商力拚夜經濟！　重慶連三年「網紅夜城市」打卡量第一名

史上第4次！大陸發行3.3兆元特別國債　專家：借新還舊

大陸解封後的「票房救星」　《阿凡達2》預售總票房3天達4億

13萬女網紅遭虐殺「割舌分屍」！12字發文淪遺言　警逮到30歲兇手

胡錫進：放開封控是「兩害取其輕」　有面對現實、尊重民意的因素

北京發熱門診爆滿！70歲老人高燒39度　零下5度「蹲地等就醫」

家長找遊戲高手「虐爆自己小孩」　孩子「連輸5場」氣哭：不玩了

掌握14億人的出行軌跡！　大陸「行程碼」13日正式下線

出生遭媽拋棄被人類收養　黑豹呆萌躺腿間享受摸摸

世紀合體！畢書盡台上擁抱陳勢安　睽違7年..完美和聲飆《勢在必行》

70歲翁駕車暴衝花圃喪命　前1秒險撞飛路旁掃地鄰居

同房卻用螢幕監控女兒　妻託嬰尪想妙招兼顧遊戲

畢書盡.陳勢安破冰：小時候懂的有限　認有完美的默契..喊話合體唱跳XD

計程車不理義交「違規左轉」　遭輕軌攔腰撞至少被推10公尺

男騎車抽菸被警攔查！　意外重逢失散20年母親

飼主逝世留下黏人「類比特犬」　愛媽接手照顧2年仍等不到家

54歲伊能靜認「有醫美」：很正常　否認婚變誇秦昊「拍手就頭條XD」

水餃煮到「皮餡分離」他傻眼：這是炒飯喔？

陸疾控專家稱「新冠終會降為丙類丙管」：對回歸正常生活要有耐心

防農村醫療崩潰！　陸下令縣醫院ICU床位須「增至4%以上」

廣邀台商力拚夜經濟！　重慶連三年「網紅夜城市」打卡量第一名

史上第4次！大陸發行3.3兆元特別國債　專家：借新還舊

大陸解封後的「票房救星」　《阿凡達2》預售總票房3天達4億

13萬女網紅遭虐殺「割舌分屍」！12字發文淪遺言　警逮到30歲兇手

胡錫進：放開封控是「兩害取其輕」　有面對現實、尊重民意的因素

北京發熱門診爆滿！70歲老人高燒39度　零下5度「蹲地等就醫」

家長找遊戲高手「虐爆自己小孩」　孩子「連輸5場」氣哭：不玩了

掌握14億人的出行軌跡！　大陸「行程碼」13日正式下線

無人機界奧斯卡「領航盃」大賽　南消勇奪雙料冠軍及人氣獎

快訊／《無敵鐵金剛》水木一郎肺癌逝！11月坐輪椅登台…被封動漫歌帝王

蟬連6年！台灣大國際永續評比「DJSI世界指數」台灣第一

世界氣候峰會埃及登場　中市府辦「2050淨零永續」論壇

《英雄聯盟》Riot伺服器1月6日正式開放遊玩　資料轉移期間避免消費

北市50處公廁今起提供「免費女性生理用品」　市政大樓也響應

3天後搶票！ITZY宣布台灣開唱　「最貴＄5800搶抽1福利」時間票價曝

車道中央「幼兒學步」！來車急煞+逆向閃避　怒轟家長：沒危機感

撈王、海底撈、老四川「火鍋料」農藥超標！衛生局開罰下架

快訊／批藍抹黑「假公益真競選」　吳怡農5點聲明回擊

散步一半媽消失！雪橇犬秒變臉　著急狂奔尋奴才...網淚：是真愛

大陸熱門新聞

家長找來遊戲高手　把自己小孩虐到不想玩

陳福海、王忠銘今赴廈門　陸大開綠色通道　

13萬女網紅遭虐殺割舌分屍！12字發文淪遺言

蘇貞昌諷「到對岸餐敘示好」　劉兆玄回應

武漢醫院排長龍！市民嘆：全是發燒的

陸「天才少年」出家　12年後還俗戀愛了

江澤民骨灰撒入江海

女子驚叫「我只穿內衣！」　大白破門擄人

北京醫院爆滿！70歲老人蹲地等就醫

掌握14億人的出行軌跡！　大陸「行程碼」13日正式下線

男爆料女友賣淫　反被嗆：性功能輸3歲小孩

陸解封「票房救星」是它！預售票房達4億

教官拉長髮女學生「長椅野戰」

大冒險輸了！7男捆住圍攻　女直播主哭慘

更多熱門

相關新聞

重慶超人哥大罵封控　遭警鎖喉「群眾衝上救人」

重慶超人哥大罵封控　遭警鎖喉「群眾衝上救人」

中國大陸持續堅持「動態清零」政策，高強度的封控措施引發大量民怨。重慶一名揹著超人書包的男子24日跑到社區門口大聲批評政府的防疫政策，不少居民都對他的發言表達贊同，甚至在警察想將男子強行帶走時，居民還衝上前去阻攔，並成功將男子救出。

大陸日增再破2萬！北京倡非必要不離開本區域

大陸日增再破2萬！北京倡非必要不離開本區域

重慶孕婦下體出血禁出社區就醫　拖4hrs流產

重慶孕婦下體出血禁出社區就醫　拖4hrs流產

台商催生全球筆電生產基地

台商催生全球筆電生產基地

第14屆重慶台灣周起跑！　

第14屆重慶台灣周起跑！　

關鍵字：

重慶夜經濟

讀者迴響

熱門新聞

快訊／資深男星陳屍家中浴室享壽78歲！　隔天被親人發現

阿嬤激戰37歲鮮肉！羞認：每次都送醫

墨龍太子降駕打女信眾巴掌　網怒洗版

想買車要快！　明年全面大漲

「年輕人去哪工作？」　8年級生揭真相

鄭家純極品身材「修圖真相曝光」！後製員工抖出八卦

理科太太賣諮商筆記！衛生局回應了

廖老大千萬保時捷出事了！　卡山溝畫面曝

蔡允潔出道最大尺度！老公忍不住了

墨龍太子降駕「抬手就是一巴掌」！專家說話了

百歲人瑞喜喪　子孫靈前打成一團鬧出人命

狂發18張黃牌惹怒梅西！他提前回家

陶晶瑩半夜接「女兒越洋哭訴電話」心疼：只能乾著急

世界盃導火線　兩國直接場外激戰

台南工人維修遭捲入　想逃仍慘死

更多

最夯影音

更多
出生遭媽拋棄被人類收養　黑豹呆萌躺腿間享受摸摸

出生遭媽拋棄被人類收養　黑豹呆萌躺腿間享受摸摸
世紀合體！畢書盡台上擁抱陳勢安　睽違7年..完美和聲飆《勢在必行》

世紀合體！畢書盡台上擁抱陳勢安　睽違7年..完美和聲飆《勢在必行》

70歲翁駕車暴衝花圃喪命　前1秒險撞飛路旁掃地鄰居

70歲翁駕車暴衝花圃喪命　前1秒險撞飛路旁掃地鄰居

同房卻用螢幕監控女兒　妻託嬰尪想妙招兼顧遊戲

同房卻用螢幕監控女兒　妻託嬰尪想妙招兼顧遊戲

畢書盡.陳勢安破冰：小時候懂的有限　認有完美的默契..喊話合體唱跳XD

畢書盡.陳勢安破冰：小時候懂的有限　認有完美的默契..喊話合體唱跳XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面