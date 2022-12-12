廣邀台商力拚夜經濟！　重慶連三年「網紅夜城市」打卡量第一名

▲重慶夜景 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／重慶報導

大陸防疫邁入第三年，「動態」清零終於走入歷史。各省開始大陸推行「夜經濟」政策，重慶市連續3年登上大陸夜經濟影響力第一名城市榜首。重慶許多「網紅」景點，像是新景點彈子石老街、大渡口商業特色區以及網紅打卡點洪崖洞景區都是夜間消費主力。隨著大陸疫情逐步放開後，當地政府推行「夜經濟」，廣邀台商、台青加入發想創意。

《中國城市夜經濟影響力報告(2020)》顯示重慶位居2021年城市夜經濟影響力十大城市，重慶、長沙、青島、成都、上海、北京、武漢、深圳、廣州和天津上榜。即使是疫情期間，重慶連續3年位列大陸十大夜經濟影響力城市榜首。

今年魔幻8Ｄ山城堆出「不夜重慶」城市品牌，上半年全市產總值增4%，服務業增加值2.8%，重慶在既有網紅景點上，大力開發其他新景區，「十八梯」、洪崖洞、磁器口、彈子石老街等成為符號化的重慶夜間經濟打卡地，每年至少為重慶創造數百億人民幣消費商機。

▲ 重慶彈子石老街 。（圖／翻攝 人民網、華龍網）

百年歷史王家大院-彈子石老街是重慶市南岸區最受遊客歡迎的街區之一，已被納入重慶市兩江四岸核心整體提升範圍。，不但保留有重慶傳統建築、歷史文化遺存、老字號商鋪，又增添了休閒娛樂、時尚購物等消費業態，

重現老山城重慶的歷史，彈子石老街以「老街+文創+購物公園」融合發展模式，街區內文創店、書店、影劇院等文旅業態佔比達60%以上，在大陸許多社交平台總曝光量累積高達上千萬次。

2022年推出的大渡口區特色商業街「印象拾光里」，定位「多元性」夜經濟消費市場，有煙火氣也有文化味。現已入駐100個商家，以「鋼城·記憶」「鋼城·尋味」「印象·嗨玩」三大主線打造的特色商業街區，結合美食、音樂和重慶老記憶情懷。

另一個「尚品薈音樂美食街」位於重慶九宮廟核心商圈，商業街面積為6500平方米，長約350米。街區融合音樂、美食、夜景燈飾三大特色主題。目前，街區整體招商率達100%。到了週末還有歌手進行表演。

▲ 重慶「洪崖洞」。（圖／翻攝 人民網）

重慶超級網紅景區「洪崖洞」（原名洪崖門），是古重慶城門之一，位於重慶市渝中區解放碑滄白路，地處長江、嘉陵江兩江交匯的濱江地帶，主要景點由吊腳樓、仿古商業街等景觀組成，主要吃四川辣火鍋聚集地。

許多遊客來到洪崖洞，第一印象是很像日本電影《千與千尋》的場景，建築群依山而建，隨坡就勢共有11層，層層疊疊、錯落有致，夜晚燈光從晚上18點開燈，22點熄燈，從遠處看金碧輝煌又不顯雜亂，成為夜景打卡首選。

▲ 重慶推「夜經濟」 廣邀台商加入 。（圖／翻攝 台商提供）

重慶商務部指出，2021年5月，重慶市政府辦公廳印發《加快發展新型消費釋放消費潛力若干措施》（以下簡稱《若干措施》），出台28條措施激發全社會消費活力和潛力，重慶市台辦也大力推行，鼓勵台商、台青加入發展夜間經濟創意。

《若干措施》提出，支持主城都市區「兩江四岸」核心區域提質建設夜間經濟核心片區，打造「不夜重慶」夜間經濟，對納入支持範圍的夜間經濟核心片區，按照不超過實際有效投資額40%的標準予以補助，最高補助200萬元。

對成功創建的夜間經濟示範區，每個按照不超過實際有效投資額40%的標準予以獎勵，最高獎勵100萬元。在國家級和市級夜間文旅消費集聚區開展「夜精彩·潮文旅」等品牌推廣活動，並給予宣傳推廣經費支持。