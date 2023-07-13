療養院病友開玩笑強摸少年下體　辯不知他幾歲...法官信了仍重判

▲桃園市王姓男子於2021年5月間在某療養院住院期間，對同病房住院之少年嘻笑打鬧間徒手摸鳥遭拒後，仍堅持觸摸得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓男子於2021年5月間在某療養院住院期間，對同病房住院少年於嘻笑打鬧間伸手欲觸摸對方下體，遭對方拒絕後仍刻意摸鳥，少年向院方通報後，院方向桃園市警局婦幼隊報案。桃園地院審理時，王男辯稱不知道對方實際年齡，只是嘻笑打鬧誤觸，辯護人則以被告為身障人士望能減輕其刑，法官審結依強制猥褻罪，判王有期徒刑7月，全案還可上訴。

檢警調查，30歲的王姓男子本身為輕度身障人士，2021年在桃園市某療養院住院期間，明知同病房病友為未成年少年，卻在某日不顧少年口頭拒絕，還以手撥開王男，但王男仍徒手觸摸其下體猥褻得逞，明確違反少年之意願，事後少年通報院方，院方訴請桃園市警局婦幼警察隊偵辦，桃檢調查後依妨害性自主罪嫌將王男起訴。

桃園地院審理時，被告王男辯稱，並不清楚被害少年之實際年齡，法官認為，雖然被害少年身高約165公分、體重80公斤，已達一般成人體態，但被告僅與少年歷時約2至3個月之病友關係，時間非長，依被告智識程度可能無從外觀上辨識少年之真實年齡。

法官審酌，被告與少年同為身障患者且屬病友關係，被告於嬉鬧時竟踰越分際，少年明白拒絕後，仍對其為強制猥褻行為，造成其身心受創，顯見被告對他人性自主決定權未予尊重；惟念被告犯後坦承犯行，態度尚可，被告雖有意與少年和解，惜少年未到庭洽商調解致無法達成，被告於法院審理始終未能獲取少年之諒解，未實際彌補行為所生之損害，至於辯護人所陳情節，尚不足以讓院方認同應依前揭規定酌減其刑，難謂有據，法官審結依強制猥褻罪，判處有期徒刑7月，本案還可上訴。