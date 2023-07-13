　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

療養院病友開玩笑強摸少年下體　辯不知他幾歲...法官信了仍重判

▲桃園市王姓男子於2021年5月間在某療養院住院期間，對同病房住院之少年嘻笑打鬧間徒手摸鳥遭拒後，仍堅持觸摸得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲桃園市王姓男子於2021年5月間在某療養院住院期間，對同病房住院之少年嘻笑打鬧間徒手摸鳥遭拒後，仍堅持觸摸得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓男子於2021年5月間在某療養院住院期間，對同病房住院少年於嘻笑打鬧間伸手欲觸摸對方下體，遭對方拒絕後仍刻意摸鳥，少年向院方通報後，院方向桃園市警局婦幼隊報案。桃園地院審理時，王男辯稱不知道對方實際年齡，只是嘻笑打鬧誤觸，辯護人則以被告為身障人士望能減輕其刑，法官審結依強制猥褻罪，判王有期徒刑7月，全案還可上訴。

檢警調查，30歲的王姓男子本身為輕度身障人士，2021年在桃園市某療養院住院期間，明知同病房病友為未成年少年，卻在某日不顧少年口頭拒絕，還以手撥開王男，但王男仍徒手觸摸其下體猥褻得逞，明確違反少年之意願，事後少年通報院方，院方訴請桃園市警局婦幼警察隊偵辦，桃檢調查後依妨害性自主罪嫌將王男起訴。

桃園地院審理時，被告王男辯稱，並不清楚被害少年之實際年齡，法官認為，雖然被害少年身高約165公分、體重80公斤，已達一般成人體態，但被告僅與少年歷時約2至3個月之病友關係，時間非長，依被告智識程度可能無從外觀上辨識少年之真實年齡。

法官審酌，被告與少年同為身障患者且屬病友關係，被告於嬉鬧時竟踰越分際，少年明白拒絕後，仍對其為強制猥褻行為，造成其身心受創，顯見被告對他人性自主決定權未予尊重；惟念被告犯後坦承犯行，態度尚可，被告雖有意與少年和解，惜少年未到庭洽商調解致無法達成，被告於法院審理始終未能獲取少年之諒解，未實際彌補行為所生之損害，至於辯護人所陳情節，尚不足以讓院方認同應依前揭規定酌減其刑，難謂有據，法官審結依強制猥褻罪，判處有期徒刑7月，本案還可上訴。

  【更多新聞】

車牌不符警察攔下臨檢　慌張男「身上掉出一包粉」這下慘了

酒醉鬧事被捕！男90分鐘6通電話譙警...還要釘孤支　下場出爐

欠國庫16萬驚覺無力償還　桃園男主動要求拍賣名下土地清償

 

 

 

ET快訊
北科大「白飯之亂」到底在吵什麼？懶人包一次看懂
快訊／台中下水道工程「2工人坑內昏迷」！　1人送醫不治
周六可能成颱風「泰利」！雨彈最猛時間曝
快訊／分科測驗公民科好難！　鼓起勇氣對答案看這邊
快訊／新北男往山壁一看驚見男屍！警拉封鎖線調查中
快訊／黃健瑋戲份刪不刪？　《八尺門》回應了
超越郭台銘成「新台灣首富」！　一張圖看林百里家族人脈
台中女慘遭丟包嘉義！　呆坐公車亭痛哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中下水道工程「2工人坑內昏迷」！　1人送醫不治

快訊／新北男運動往山壁一看驚見男屍！警拉封鎖線調查中

離婚夫妻走私2千萬K毒！她扛罪險終生監禁　家屬奔走警逮操盤手

快訊／台中下水道工程傳意外...2工人墜深坑獲救　1人無呼吸心跳

聽到「老妖婆」暴走！婦持鑰匙刮花女童臉　庭上怒轟檢調栽贓

嘉義縣道166線瑞里段「3巨石」掉落！怪手出動5hrs　恢復雙向通車

療養院病友開玩笑強摸少年下體　辯不知他幾歲...法官信了仍重判

叔叔揪摩鐵歡唱！她灌半杯威士忌秒醉　醒來驚覺「胸罩扣錯」崩潰

台南「狀元」慘死招魂擲不出允杯　家屬悲泣：他死不瞑目！

跟「阿宏」南下嘉義玩！台中女慘遭丟包　身無分文呆坐公車亭痛哭

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

鸚鵡被媽要求唱歌狂頂嘴！　碎唸「跨X小」網笑翻：很嗆

3歲童站家門迎接垃圾車　備1桌點心暖招待清潔工

韓媒爆BLACKPINK僅3人續約！　Lisa和YG娛樂1原因卡關

NONO受害女輕生獲救 腦有血塊未脫險｜20230712 ET午間新聞

禮讓行人被後方機車按喇叭　騎士怒：你過！有6千快過

快訊／台中下水道工程「2工人坑內昏迷」！　1人送醫不治

快訊／新北男運動往山壁一看驚見男屍！警拉封鎖線調查中

離婚夫妻走私2千萬K毒！她扛罪險終生監禁　家屬奔走警逮操盤手

快訊／台中下水道工程傳意外...2工人墜深坑獲救　1人無呼吸心跳

聽到「老妖婆」暴走！婦持鑰匙刮花女童臉　庭上怒轟檢調栽贓

嘉義縣道166線瑞里段「3巨石」掉落！怪手出動5hrs　恢復雙向通車

療養院病友開玩笑強摸少年下體　辯不知他幾歲...法官信了仍重判

叔叔揪摩鐵歡唱！她灌半杯威士忌秒醉　醒來驚覺「胸罩扣錯」崩潰

台南「狀元」慘死招魂擲不出允杯　家屬悲泣：他死不瞑目！

跟「阿宏」南下嘉義玩！台中女慘遭丟包　身無分文呆坐公車亭痛哭

貓咪「突然鼻涕、眼淚變多」小心是感冒　獸醫：提高免疫力很重要

林立二軍開轟　楊彬後援5局失2分奪勝

曾為165隻浪貓犬絕育！台灣之心前進東引　飼主把握這3日打疫苗

大陸專案來台發現「假就醫」　陸委會：加強審查抓出害群之馬

門口打掃回來見柴柴「霸佔別人家」　角落開腿躲太陽媽笑翻

張棋惠結婚10年「老公是超大咖音樂人」！　竟當眾被她嫌棄退貨

先探／夏季限定好股　五族群必漲題材

快訊／台中下水道工程「2工人坑內昏迷」！　1人送醫不治

粉絲求機關槍凱利「拜託揮拳打我的臉」　圓夢後激動比讚

Toyz稱被當盤子敲...放火突「現身給建言」！網笑刷一排：學長好

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

社會熱門新聞

白牌司機載到醉妹意圖性侵！做筆錄才知是男的

陳盈潔教唆偽簽本票案　判刑3年2月定讞

神秘客買到全球首輛4288萬Brabus XLP900

快訊／性騷女演員！入圍金鐘男配角判3月

獨／照護機構工友揪2女病患嘿咻　院方曝懲處

即／國1秀水路段車禍　2車相撞翻覆2人傷

趁睡貼女病患側乳貼布　男遭判刑定讞

即／器材保養到一半「氧氣瓶突氣爆」！ 1消防隊員送醫

6歲童逛大街！工地父衝派出所抱她

是不是沒穿內衣？女遭交警盤查哭著回家

即／林秉樞痛毆高嘉瑜還偷拍恐嚇！上訴遭駁回

跟「阿宏」南下嘉義玩！台中女慘遭丟包　崩潰痛哭

便當自動販賣機老闆欠薪留字條　可能行蹤曝

即／大寮2機車路口相撞　男騎士不治

更多熱門

相關新聞

女大生拒填問卷　他尾隨到住處「環抱揉胸」

女大生拒填問卷　他尾隨到住處「環抱揉胸」

新北市1名朱姓男大生以「填問卷」為藉口，在淡水一帶與正妹搭訕。一名女大生被他鎖定，甚至一路被尾隨到租屋處，就在進屋內瞬間，朱男上前從後方環抱揉捏胸部，更搶走女大生手機。朱男被依法起訴，審理時，以35萬達成和解，士林地院依強制猥褻罪處有期刑6月，可易科罰金、緩刑5年。

到好友家烤肉過夜　噁男拉乾女兒小手DIY

到好友家烤肉過夜　噁男拉乾女兒小手DIY

摸幼女胸部下體　狼父狡辯是疼愛

摸幼女胸部下體　狼父狡辯是疼愛

傳A片給外傭還強拉手摸下體　色雇主下場出爐

傳A片給外傭還強拉手摸下體　色雇主下場出爐

餐飲高層遭爆襲胸　控女助理妨害名譽

餐飲高層遭爆襲胸　控女助理妨害名譽

關鍵字：

身障病友療養院強行摸鳥強制猥褻

讀者迴響

熱門新聞

徐佳瑩「也許說出來就沒事了」

易寶宏哭了！易淑寬探監自責失職母親

熱炒店老闆開大絕！他感嘆「這一仗學生輸了」

北科大生「飯桶王大賽」不辦了！發起人突道歉3次：我好怕

熱炒店停業！她揭背後目的：大人世界真很噁心

白牌司機載到醉妹意圖性侵！做筆錄才知是男的

熱炒店停業學生也慘了！律師要北科生記住4件事

陳盈潔教唆偽簽本票案　判刑3年2月定讞

KID「有一個白癡到處道人是非」

直擊《全明星》男星約會4年女友

熱炒店訂位到9月！老闆哽咽曝真正關店原因

加藤鷹重返成人界！　前輔導長內內合體「金手指」當場尖叫

熱炒店開停業大絕打趴學生！律師搖頭了

白飯之亂學生發6點聲明「還原真相」　同校生力挺

王小姐穿「護理師服」照曝光　他朝聖：最頂的

更多

最夯影音

更多
熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」
拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面