到好友家烤肉過夜　噁男拉乾女兒小手DIY...賠60萬想緩刑夢碎

▲蔡男到好友家烤肉過夜，卻對他們3歲的女兒拉手猥褻，讓女童從此留下深厚陰影。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者蔡怡萍／台北報導

一名蔡姓男子在中秋節前夕，受邀到好友的家中烤肉並借宿，隔天卻趁與好友的3歲女兒獨處時，強拉她的小手輔助自己打手槍，事後父母發現、氣憤提告，法官依強制猥褻罪，判處有期徒刑3年2月，蔡男上訴高等法院，哀求說只是一時衝動，也賠了60萬給女童父母調解，請求緩刑，但法官認為女童此後出現尿床、害怕與父親接觸等陰影後遺症，已造成嚴重影響，不准蔡男緩刑。

檢警調查，年約20歲的蔡男2021年9月18日晚間，受友人邀約至他們位於桃園的住處烤肉，並熱情邀蔡男留下過夜。隔天上午，女童的父親外出工作，母親還在睡覺時，蔡男與3歲的女童在客廳玩耍，他卻一邊看色情圖片、並對一旁的女童心生色慾，伸手撫摸女童之胸部與下體，蔡男還將女童帶至廁所，褪去自己褲子，拉女童的手替自己「打手槍」，猥褻得逞。

事後女童出現異常反應，父母察覺後，進一步追問得知竟是好友蔡男伸出狼爪，憤而報警提告，桃檢複訊後依妨害性自主罪嫌將蔡男起訴。

法院審理時，蔡男坦承不諱，法官認為蔡男利用好友對自己的信任，讓他與自己的寶貝女兒獨處，卻趁機進行猥褻，又對犯行避重就輕，依對未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑3年2月。

蔡男上訴高等法院，提出自己已賠了60萬給女童父母達成調解，並沒有前審認定的「避重就輕」情形，僅因一時衝動犯案、僅半哄半騙拉女童之手短暫碰觸，未傷害她身體，壓迫女童意願之程度尚輕，請求輕判與緩刑。

法官認為，蔡男與女童父母相識逾7年，卻仍做出這種事，女童在偵查中數度說出「其實不是我的錯，乾爹騙我」、「他（蔡男）騙我說小雞雞的事，我不是騙得人的喔」、「我沒說謊，是真的，我有摸（指蔡男下體）」，並擔心地說「我把秘密說出來了，警察會不會把我抓走」，因此睡不著覺，甚至出現尿床、迴避與父親接觸等情形，還要持續接受心理諮商，已對女童造成重大的危害，於是駁回蔡男的情求，仍可上訴。