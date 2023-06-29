築間餐飲集團策略長爆襲胸性騷擾...與女助理互告　結果出爐

▲餐飲集團高層被女助理控告強制猥褻獲得不起訴，反告女助理妨害名譽也不起訴。（示意圖／Pexels）

記者劉昌松／台北報導

擁有上百家分店的「築間幸福鍋物」餐飲集團執行長陳予澤，去年遭女助理指控多次強吻、襲胸，雙方互控強制猥褻以及妨害名譽，結果因無證據證實陳男有性騷擾，陳獲不起訴確定；另一方面，台北地檢署調查，陳男曾為2人糾紛傳訊道歉，北市勞動局也已對公司的調查過程不合法開罰，認為女助理的指控並非空穴來風，29日也將她處分不起訴。

據了解，這起性騷擾猥褻案提告女助理，是陳男的行政助理，平常也要擔任陳男司機，她在2022年9月間向周刊爆料，陳男多次趁出差等機會，對她熊抱、強吻、襲胸，她向公司反應後，反而是她被調職，因此向台北市勞動局提出申訴，並提起強制猥褻、性騷擾等刑事告訴。

當時餐飲集團發布正式聲明，表示公司內部人員管理不當衍生之糾紛，向一直支持築間的大眾及消費者表達歉意，但聲明同時也指出媒體報導部份內容未經查證刊登，造成公司及董事長名譽受損。陳男則是以個人名義控告女助理以及撰寫報導的記者涉嫌妨害名譽。

▲女助理指控因為兼任司機工作，常在出差時遭強吻襲胸。（示意圖／Pexels）

全案經行政、司法分頭展開調查，在職場性騷擾部分，勞動局認為雇主於知悉性騷擾的情形時，未採取立即有效之糾正及補救措施，且在內部懲處公告中，刻意將「性騷擾」字句刪除，違反《性別工作平等法》第13條第2項，因此對公司開罰10萬元。

刑事部分，因女助理所提的對話紀錄等證據，無法證明自己遭到肢體或言語上的不當侵犯，檢察官將陳所涉強制猥褻、性騷擾部分處分不起訴，本案經高檢署駁回再議，已經於日前確定。

至於陳男反控女方妨害名譽部分，檢察官根據陳男確曾為了這件糾紛，傳訊向女助理道歉過，並參考北市勞動局調查結果，認為女助理的指控並非空穴來風，無法證明女助理主觀上有捏造不實損害陳男名譽的意圖，而報導記者除向女助理採訪求證外，也有向公司查證平衡報導，基於「真實惡意原則」，將女助理與記者都處分不起訴。