台東最美星空音樂會！7／15晚間關山紅石溪畔登場

▲台東最美星空音樂會15日晚間關山紅石溪畔登場 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



隨著暑期旅遊熱潮的來臨，近來引起討論的2023台東最美星空音樂會關山場，即將於15日在全新活動場地關山環鎮自行車道紅石溪畔舉行，邀請民謠搖滾人氣樂團老王樂隊、選秀節目《聲林之王3》亞軍邱軍，以多首膾炙人口的經典歌曲陪伴民眾。

2023台東最美星空音樂會，以音樂帶領民眾享受台東的夏季星空，首場活動在6月22日在台東「最高」學府海端鄉霧鹿國小利稻分校登場，吸引近千位民眾共襄盛舉挑戰「最高！」，活動第2場次則安排前進關山鎮與廣大樂迷、星空迷們見面，為了讓民眾認識不一樣的關山之美，今年首度移師關山環鎮自行車道紅石溪畔，邀請民眾一起在溪畔邊的田野中看星星，在星空下、音樂中感受縱谷平原的豐饒。

關山場邀請演唱「我還年輕我還年輕」的民謠搖滾樂團老王樂隊，以及在選秀節目《聲林之王3》獲得亞軍的歌手邱軍，輪番以沉穩、舒適的歌聲演唱。更邀請2組在地表演團體，分別為來自延平鄉永康部落致力布農文化傳承的滿馬那努文化藝術團，以及來自台東在地熱愛音樂的青年組合而成的亞立山大樂團，以不同的演出形式，見證台東文化魅力。台東最美星空音樂會，不只有音樂作伴，「星星」更是整個活動的主角，將邀請經過台東最美星空培訓、認證的在地星空導遊，帶來專業的星空導覽。

縣府也提醒民眾，活動會場將於15日下午5點起進行交通管制，僅開放工作車輛進出，隆盛路雙邊將開放沿線停車，開車民眾可將汽車停至隆盛路上及關山親水公園停車場，騎乘機車的民眾則可停至關山親水公園停車場，並搭乘關山鎮公所提供的免費接駁「拉拉車」到會場。拉拉車免費接駁服務從下午4點30分以巡迴接駁方式停靠關山親水公園停車場、自然村民宿（隆盛路／關山環鎮自行車道路口）及溪埔路口等三地，進場接駁末班車於晚間7點30分自關山親水公園停車場發車；離場接駁自晚間9點起至10點。