謝佩芬轉戰中山北松山　諷王鴻薇「政治意識型態戰將」

▲謝佩芬今天下午在提名記者會大酸對手王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨國際部主任謝佩芬12日被徵召參選台北市第三選區（中山、北松山），迎戰國民黨立委王鴻薇。她表示，「哈佛學長」賴清德給自己莫大的鼓勵，賴說最艱困的選區，需要最勇敢承擔的一級戰將，中山、北松山是時候改變了，究竟是要選擇一位中共政治宣傳節目的座上賓、政治意識型態的戰將，還是能與世界對話的市民代言人？

謝佩芬今天下午在提名記者會表示，她4年前以一個全新的素人的身份，接受民進黨的立委徵召提名，在短短3個多月的時間裡，她在台北市最艱困的選區大安區，得到了7萬5718張的選票、42.32％的得票率，雙雙創下了歷史新高，選後至今，她持續經營選區，一刻也不敢忘記，選票對自己的肯定與疼惜；一刻也不敢辜負，支持者們對民進黨年輕人的託付與期待；更加不敢一刻也不敢一絲一毫地，減損自己代表著民進黨，好不容易在大安區建立起來的品牌與形象。

「未來的日子裡，佩芬也會持續深深地祝福著大安區」，謝佩芬表示，4年後的今天，她站在這裡，再一次接受民進黨的立委徵召提名，這一次，因為黨的需要，讓她承擔，將帶著大安區選民對自己的祝福，轉戰和大安區同樣艱困的中山與北松山選區。

謝佩芬說，她的哈佛學長賴清德，給了自己莫大的鼓勵與勇氣，賴清德看到自己所展現的勇氣與決心，因此深信謝佩芬是民進黨內最具戰力的年輕戰將，而最艱困的選區，需要最勇於承擔的一級戰將。她說，她將在好戰友吳怡農所辛苦打下的基礎上，持續地勇敢向前，一定要為中山、北松山的市民朋友爭回一口氣。

謝佩芬說，過去這15年以來，中山、北松山的這一席立委，無論是蔣孝嚴、還是他的兒子蔣萬安，外界看不到政治上的任何改變，這讓市民朋友深深地感到挫折，今年初的立委補選，國民黨將中山、北松山視為禁臠，竟然派出連議員都還沒就職就落跑的王鴻薇。

謝佩芬說，王鴻薇帶領著國民黨胡亂發言，抹黑破壞中華民國台灣的外交工作、破壞了第一線的外交人員日以繼夜、辛辛苦苦，好不容易才建立起來的對歐關係，「台灣的國會裡，究竟需要的是一位經常出現在中共政治宣傳節目的座上賓、一個政治意識型態的戰將，還是一位具有豐富國際經驗，能夠與全世界對話的、年輕的、市民的代言人？中山、北松山，是時候要有所改變了」。