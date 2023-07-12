快訊／國家警報又響！6縣市迎大雷雨「雨彈連轟1.5小時」

▲今日各地出現午後雷陣雨。（圖／記者宋良義攝）

記者李宜秦／台北報導

今日午後熱對流發展旺盛，中央氣象局發布大雨特報，並針對嘉義市、嘉義縣、高雄市、臺南市、南投縣、雲林縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時30分，另外嘉義縣番路鄉已有暴雨發生，氣象局也發布山區暴雨災害告警。

氣象局針對嘉義市、嘉義縣、高雄市、臺南市、南投縣、雲林縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時30分，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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氣象局針對嘉義縣草山溪(葫蘆谷)發布災防告警，持續時間至17時7分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象局也發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日臺南以北地區及高雄山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防溪水暴漲。

大雷雨即時訊息示警區域

南投縣 竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉

雲林縣 古坑鄉

嘉義市 東區、西區

嘉義縣 民雄鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉

臺南市 白河區、東山區、楠西區、南化區

高雄市 那瑪夏區