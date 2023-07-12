周末雨漸增！這2處可能「生出颱風」　全台有雨時間點曝

▲台灣南方低壓帶可能有熱帶系統發展。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

明後兩天仍是高溫炎熱午後有雷雨的天氣型態，尤其是大台北、南部、各地山區雨勢最明顯，周六位於台灣南邊的低壓帶逐漸北移，東半部、南部整天有雨，周日以後低壓帶影響，全台降雨機率高，且低壓帶中可能有對流雲系消長，在南海、菲律賓東方海面都有機會生成熱帶系統。

氣象局預報員廖經翔表示，明日台北市、雲林、南高屏、花蓮有36度以上極端高溫，各地午後有雷陣雨，大台北、南部、山區雨勢最為明顯。

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▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

周六位於台灣南邊的低壓帶逐漸北移，東半部、南部整天有局部短暫陣雨，其他地區有午後雷陣雨。周日低壓帶影響，天氣更加不穩定，水氣也會增加，各地降雨機率都較高。

由於低壓帶類似大範圍的旋轉氣流，環流內有對流雲系消長，南海、菲律賓東方海面有機會生成熱帶系統，屆時熱帶系統的位置、大小、離台遠近都會影響各地雨勢差異。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，菲律賓東方屬於一個大型低壓帶，環流很廣，持續整合中，也因此發展速度較為緩慢。目前除了菲律賓東方的熱帶系統95W外，在東側可能還會有低壓形成，兩者彼此牽制會使整體天氣更加複雜。