7縣市高溫上看37℃　東方熱帶低壓發展「距離台灣近」

▲今天高溫上看37度。（圖／記者劉亮亨攝）

記者葉國吏／綜合報導

今日至週六(13至15日)盛行東南風，各地晴朗炎熱，氣象局針對全台7縣市發佈高溫燈號，午後山區及部分平地有局部雷陣雨，局部地區有大雷雨發生的機率。台灣東方有發展成熱帶低壓的機率，向西北進行，距離台灣較近，其影響更需注意。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今日至週六(13至15日)盛行東南風，各地晴朗炎熱、紫外線強，應注意防曬、防中暑；午後山區及部分平地有局部雷陣雨，局部地區有大雷雨發生的機率，應注意氣象局的特報；東半部及恆春半島因水氣漸增，偶有局部陣雨發生。

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▲7縣市高溫燈號。（圖／中央氣象局）

今日各地區平地氣溫：北部23至36度，中部23至36度，南部23至37度，東部22至37度。至於期末天氣？得視熱帶擾動的發展與動向而定，需持續觀察。氣象局針對7縣市發佈高溫燈號，今(13)日中午前後雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市、新北市、花蓮縣為黃色燈號，請注意。

▲最新(12日20時)歐洲模式16日20時模擬顯示，菲律賓、台灣東方海面至南海一帶，將轉變為大「季風低壓環流」(mosoon gyre)的型態(左圖)，偏西緩慢移動；環流內有2個熱帶擾動，擾動(1)通過呂宋島北部，進入南海朝香港方向前進，有成颱機率，但對台威脅小；擾動(2)在台灣東方有發展成熱帶低壓的機率，向西北進行，距離台灣較近。美國模式(右圖)顯示，與歐洲模式有不小差異。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

菲律賓、台灣東方海面至南海一帶，將轉變為大「季風低壓環流」(mosoon gyre)的型態(左圖)，偏西緩慢移動；環流內有2個熱帶擾動，擾動通過呂宋島北部，進入南海朝香港方向前進，有成颱機率，但對台威脅小；擾動在台灣東方有發展成熱帶低壓的機率，向西北進行，距離台灣較近，其影響更需注意。美國模式顯示，與歐洲模式有不小差異，反映模擬的「不確定性」，應持續觀察模式的調整。此外，歐、美國模式皆模擬，一週後另有第3個熱帶擾動在菲律賓東方海面發展。