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社會 社會焦點 保障人權

人妻家中挖出摩鐵發票　夫「嘴對嘴吻照」放閃小三成鐵證

記者黃翊婷／新北報導

陳姓人妻2022年9月間抓包林姓丈夫藏有一張摩鐵發票，同時又在家中發現林姓女子寫給丈夫的白色情人節情書，兩人甚至透過LINE傳送嘴對嘴親吻照、裸露下體的照片，氣得提出質問，丈夫也坦承已經和林女保持有性行為的交往關係長達1年，因此決定對兩人提告求償200萬元。新北地院法官審理後，判林男和林女應連帶賠償40萬元較為適當。

▲▼男女,情侶,約炮,約砲,喝酒,約會,酒吧,夜店,酒店。（圖／CFP）

▲陳女抓包丈夫外遇林女。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

陳女在判決書中主張，和丈夫結婚超過20年，婚後育有一名女兒，2022年9月間她先是發現丈夫藏有一張摩鐵發票，接著又在家中找到林女寫給丈夫的白色情人節情書，上頭寫著，「Dear小林哥：相識相惜已1個多月，後天就是White Day，在此能夠藉由這張細心挑選的卡片祝福你」。

除此之外，陳女還發現丈夫會透過LINE與林女互稱老公、老婆，並不時傳送嘴對嘴親吻照或「愛你」等訊息，平常也會互道晚安、報備行程，甚至曾前往林女家留宿、將包裹寄到對方家中等等，有時還會傳送裸露下體的照片或露骨文字訊息，林女收到後都沒有表現出厭惡或不舒服，反而順勢與丈夫調情，可見兩人早已發展出「超友誼」的關係。

陳女表示，她發現這些外遇證據隨即向丈夫攤牌，丈夫承認已經和林女保持有性行為的交往關係長達1年，兩人舉止曖昧、發生過性行為、共同前往旅館等行為，都嚴重侵害到她的配偶權，因此決定對兩人提告求償200萬元。

林男與林女經過法院合法通知皆未出庭。新北地院法官認為，陳女主張兩人侵害配偶權，並提出戶籍謄本、發票照片、情書照片、親密照片、LINE訊息紀錄等證據為證，兩人都未提出爭執，而在證據照片中，他們也確實有多張共同出遊、嘴對嘴親吻的合照，可見陳女的主張並非無據。

法官接著表示，考量到陳女月收入約5萬元，名下有4筆不動產、1筆田賦、2輛車及18筆投資，林男月收入為4至5萬元，名下有2筆不動產、2筆田賦、1輛車及4筆投資，林女月收入不詳，名下只有1輛汽車，最終判林男和林女應連帶賠償40萬元較為適當，全案仍可上訴。

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