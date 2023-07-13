30萬隻貓病死！夢幻貓島恐成「死貓之島」　病毒威脅土耳其貓群

記者張寧倢／編譯

位於歐亞交界的地中海島國賽普勒斯約有100多萬人口，而島上的貓咪數量甚至略多於人類，因此有「貓島」之稱。然而，當地最近爆發了貓傳染性腹膜炎（Feline infectious peritonitis, FIP），造成30萬隻貓相繼感染死亡，若繼續蔓延恐成為「死貓之島」，且病毒可能已跨海傳播至土耳其等鄰近國家的貓群。

▲賽普勒斯素有「貓島」之稱，圖為首都尼克西亞舊城區的流浪貓。（圖／路透）

根據法新社報導，傳說約在1700年前羅馬皇后聖海倫納（Helena）為了消滅毒蛇首次將貓帶到賽普勒斯。但考古證據顯示，這裡是全球最早發現貓咪被馴化的地方，早在9500年前新石器時代就有一隻貓的遺骸被與人類故意埋葬同處。專家表示，如今賽普勒斯的貓咪數量相當、甚至略多於島上的100多萬人口。島上大多都是流浪貓，牠們自由漫步於花園、城市餐館，部分人稱這裡為「貓島」。

然而，賽普勒斯最近幾個月爆發貓傳染性腹膜炎（FIP）疫情，是一種由貓冠狀病毒引起的疾病，儘管人類不會被感染，在貓咪之間卻具有「高度傳染性」，症狀包含發燒、腹脹、虛弱，甚至可能表現出攻擊性。賽普勒斯南部農業局官方通報的FIP病例只有107例，但專家認為，龐大的流浪貓群不易診斷與記錄，真實染疫數字估計遠遠超過通報病例。

賽普勒斯貓保護福利協會（PAWS Cyprus）主席兼賽普勒斯動物之聲（Cyprus Voice for Animals）副主席狄諾斯（Dinos Ayiomamitis）表示，「自1月份以來，我們已經失去了30萬隻貓。」泛賽普勒斯獸醫協會副主席德米特里斯（Demetris Epaminondas）認為，FIP疫情疑似也正在鄰近國家黎巴嫩、以色列和土耳其的貓群中蔓延，但由於缺乏研究，目前難以獲得證實。

Coronavirus killing felines on 'cat island' Cyprus.



"We have lost 300,000 cats since January" from FIP, says Dinos Ayiomamitis, head of Cats PAWS Cyprus and vice-president of Cyprus Voice for Animalshttps://t.co/awmjKkkWec pic.twitter.com/0bcxkMSemi — AFP News Agency (@AFP) July 11, 2023

治療FIP有2種選擇，其一是使用對抗Covid-19的口服藥莫納皮拉韋（Molnupiravir），但它在賽普勒斯尚未被批准用於動物。其二是抗病毒藥物GS-441524，其化學成分與抗Covid-19的瑞德西韋（Remdesivir）相似，已在英國批准用於動物，並能有限制地進口至賽普勒斯，不過GS-441524價格高昂，治療每隻貓需要花費3000至7000歐元（約新台幣10萬至24萬元），相較之下莫納皮拉韋只需要200歐元（約新台幣6900元）。

賽普勒斯農業局向法新社表示，目前正在研究所有可能方式，透過歐洲市場上可用的各種製劑來解決問題。與此同時，一些人正從網路黑市或Facebook群組上買藥救貓，匿名女子說，「我們不會透露供應商，這樣才能繼續治療我們的動物」。38歲的動物福利組織成員馬妮（Vasiliki Mani）呼籲政府提出迅速解方，今年1月她花光了約3600歐元（約新台幣12萬元）的積蓄治療2隻病貓，「若FIP繼續蔓延，賽普勒斯將成為『死貓之島』。」