30萬隻貓病死！夢幻貓島恐成「死貓之島」　病毒威脅土耳其貓群

記者張寧倢/編譯

位於歐亞交界的地中海島國賽普勒斯約有100多萬人口,而島上的貓咪數量甚至略多於人類,因此有「貓島」之稱。然而,當地最近爆發了貓傳染性腹膜炎(Feline infectious peritonitis, FIP),造成30萬隻貓相繼感染死亡,若繼續蔓延恐成為「死貓之島」,且病毒可能已跨海傳播至土耳其等鄰近國家的貓群。

▲賽普勒斯素有「貓島」之稱,圖為首都尼克西亞舊城區的流浪貓。(圖/路透)

根據法新社報導,傳說約在1700年前羅馬皇后聖海倫納(Helena)為了消滅毒蛇首次將貓帶到賽普勒斯。但考古證據顯示,這裡是全球最早發現貓咪被馴化的地方,早在9500年前新石器時代就有一隻貓的遺骸被與人類故意埋葬同處。專家表示,如今賽普勒斯的貓咪數量相當、甚至略多於島上的100多萬人口。島上大多都是流浪貓,牠們自由漫步於花園、城市餐館,部分人稱這裡為「貓島」。

然而,賽普勒斯最近幾個月爆發貓傳染性腹膜炎(FIP)疫情,是一種由貓冠狀病毒引起的疾病,儘管人類不會被感染,在貓咪之間卻具有「高度傳染性」,症狀包含發燒、腹脹、虛弱,甚至可能表現出攻擊性。賽普勒斯南部農業局官方通報的FIP病例只有107例,但專家認為,龐大的流浪貓群不易診斷與記錄,真實染疫數字估計遠遠超過通報病例。

賽普勒斯貓保護福利協會(PAWS Cyprus)主席兼賽普勒斯動物之聲(Cyprus Voice for Animals)副主席狄諾斯(Dinos Ayiomamitis)表示,「自1月份以來,我們已經失去了30萬隻貓。」泛賽普勒斯獸醫協會副主席德米特里斯(Demetris Epaminondas)認為,FIP疫情疑似也正在鄰近國家黎巴嫩、以色列和土耳其的貓群中蔓延,但由於缺乏研究,目前難以獲得證實。

Coronavirus killing felines on 'cat island' Cyprus.



"We have lost 300,000 cats since January" from FIP, says Dinos Ayiomamitis, head of Cats PAWS Cyprus and vice-president of Cyprus Voice for Animalshttps://t.co/awmjKkkWec pic.twitter.com/0bcxkMSemi