【更生好物每周報】桃本家滷味飄香　料好實在傳千里

▲2023年1月間更馨生年貨大街，法務部長蔡清祥前來鼓勵桃本家滷味。（圖／臺灣更生保護會桃園分會）

記者吳銘峯／台北報導

熟練的手勢在鍋內炒起冰糖，接續放入中藥材熬製，陣陣的香味從鍋內飄出，下入食材便是重頭戲的開始，滷汁與食材相互交織，漸漸上色吸收著飽滿的中藥香，桃本家滷味正式出爐。這是位在桃園的「桃本家」滷味，更生人曾煥宇用生命做出香傳千里的滷味。

人生無常 更要珍惜當下

於過往來不及所訴說的言語，更是未來努力且珍惜的事物，曾煥宇因強盜在獄中近十多年，期間經歷著家人的離去，許多來不及訴說的話語，已無聲消失，這份無力感也使曾煥宇頓時失去方向。曾煥宇曾在叔叔的葬儀社工作，服務著人生的最後一程，看著人生的生離死別，也從中感受到人生的無常。第二次出獄時已轉眼三十多歲，回想入獄期間的日子，使曾煥宇更加感念當下的生活，決心振作。

期初曾煥宇在物流業擔任司機，了解著因為身分的緣故，會使就業更加不容易的他，於任職工作後更加的賣力，並也思考工作與未來的延續性，漸而萌生創業的想法，這份毅力也使曾煥宇更加努力，於下班後再兼差工作，努力積攢開業目標。

在2018年，曾煥宇與哥哥、弟弟合資開立桃本家，這份心願也終於成真，初期的桃本家於白天供應便當，晚上供應滷味，漸漸於營業期間觀察與考量營運發展下，改為全心投入滷味，並以不同的品項抓住顧客的味蕾。

▼桃本家商品可透過官網與LINE訂購，真空包裝將美味送到家。（圖／臺灣更生保護會桃園分會提供）

天然中藥材 熬製出獨門好味道

蜜汁鳳爪、牛腱、涼拌木耳，各式豐富的食材，經由桃本家獨特的中藥香滷汁沉浸下，一道道美味正式上桌，桃本家也再以真空包裝，將滷味使用宅配的方式出貨，使這份獨門的好味道分享千里。

當生意漸漸步入軌道，曾煥宇也不忘著許多曾與自己相同身分的更生人，因了解求職的不易，並雇用對方加入自己的團隊，給予關懷及鼓勵，增加回歸社會動力的力量，桃本家在曾煥宇及手足、家人相互協助與扶持下，由實體營運至官網訂購，全力將自家滷味推廣給更多顧客品嘗。

更生好物銷售資訊

桃本家滷味店

聯絡電話：03-3339437

網址: https://www.facebook.com/Tao.Ben.Jia.Braised.Foods?mibextid=ZbWKwL

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▼曾煥宇感念人生無常，更要珍惜當下，用生命滷出傳香千里的滷味。（圖／臺灣更生保護會桃園分會提供）



