工程契約爭議影響利益大　名律師出書教你看清楚

▲工程契約牽涉許多法律問題。（圖／123rf）

記者吳銘峯／台北報導

工程契約動輒上百萬元，甚至破億元，利益驚人。再加上工程契約牽涉許多專業問題，並非單純《民法》就能解決，還包含行政、仲裁等等程序。為了幫助更多人進入這個領域，知名律師李永然編纂了《工程契約常見爭議與司法實務法律手冊》，讓你更快了解工程契約相關法律問題。

根據「永然文化出版公司」指出，工程契約通常包括一般私人發包的「民間工程契約」及政府機關依《政府採購法》辦理發包的「公共工程契約」。「民間工程契約」依契約自由原則，雙方合意訂定即可。「公共工程契約」則是政府機關為供辦公之用或提供給付行政，所興建供政府辦公或公眾使用之營造工程，而與營造廠商簽訂的契約，契約當事人一方為政府，因此，從契約的擬定，到工程發包的進行，都必須接受嚴格的法律規範及監督。

工程契約關係重大，為免爭議，永然聯合法律事務所高雄所主任律師吳任偉律師建議：「工程契約中，無論是業主或是承包商，均應明確其契約條款及其權利義務之法律關係。以承攬工程之報酬為例，除應避免不明確（例如約明「總價承攬」或「實作實算」）、甚至是矛盾之約定外（例如同時或先後約定「總價承攬」與「實作實算」），最好能再委請專業人士於締約前審慎評估，以免事後發生不必要之紛爭。

因「工程契約」事涉範圍與層面相當廣泛與繁雜，金額通常較大，一不小心，便易引起糾紛，傷害權益，萬一發生爭議時，更涉及行政程序、《民事訴訟法》、《仲裁法》、《民法》等等相關法規，對相關人而言，難度及專業性相當高。永然聯合法律事務所所長李永然律師特別以「工程契約」為題，由永然聯合法律事務所高雄所吳任偉主任律師擔任主編、台北所谷逸晨律師擔任副主編，谷逸晨律師並擔任召集人，企劃《工程契約常見爭議與司法實務法律手冊》，率領永然聯合法律事務所台北所、桃園所及高雄所律師共同執筆，解說訂定工程契約應注意事項，以及常見的工程爭議及司法實務如何解決契約之歧異。

《工程契約常見爭議與司法實務法律手冊》由永然法律基金會捐印。欲索取者，請來函附上11元中型回郵信封（16cm×22cm以上），註明手冊名稱，寄台北市中正區羅斯福路二段9號7樓永然法律基金會收即可。索取1本回郵11元，索取2本回郵16元，索取3本以上請參考永然文化網站！

▼李永然律師帶領所內律師共同企畫《工程契約常見爭議與司法實務法律手冊》。（圖／永然文化出版提供）