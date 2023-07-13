快訊／林秉樞痛毆高嘉瑜還偷拍恐嚇！二審遭判2年10月

▲施暴高嘉瑜案，林秉樞二審遭判刑。（合成圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴案件，一審法院認定林秉樞共犯下7項罪名，合計判刑2年10月。案件上訴二審高等法院，高院13日宣判，駁回林秉樞上訴。

高嘉瑜在2021年11月底遭媒體批露，遭到當時的男友林秉樞毆打，引發社會軒然大波，林秉樞隨即遭到檢警單位拘提，最後更被羈押，提起公訴。一審法院調查後，發現他2021年9月間與高女視訊時，曾經截圖留存9張高女裸照；之後他指示女助理在高女的網路直播節目上留言恐嚇。

過沒幾天，林秉樞在母親靈堂上逼高女下跪、拉扯頭髮，甚至持不雅影像、錄音檔等物品恐嚇高女；林秉樞還要求女助理電腦繪圖，偽造存款交易明細。全案經一審法院審理後，認定他犯傷害、竊錄、誹謗、偽造文書、恐嚇、變更他人電腦電磁紀錄、強制等7項罪名，其中傷害罪部分判刑8月、不得易科罰金，另外6項罪名共12罪則判刑2年2月，得易科罰金。全案上訴第二審。

二審高等法院審理時，林秉樞打出悲情牌，說自己有糖尿病、高血脂等疾病，甚至還一度病危；另外他也說自己有洗腎的需要，還要一天打2次胰島素，慘到要用各種藥品維持生活。此外他還說父親摔斷腿，他要台中報到、又要回台北照顧父親，兩地奔波非常勞累，請求法院更改限制住居地。

另外他也在庭上向法官表示，自己的案件為社會矚目案件，做出這些事情他非常的後悔；不過現在身體真的有很大的難處，請求法院予以通融。但高院均不採信，先前已經對他作出限制出境的處分，期限到今年11月為止。