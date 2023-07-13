陳盈潔將發監執行！歌壇大姐大教唆偽簽本票案判刑3年2月定讞

▲陳盈潔被控教唆偽造本票有罪定讞，將發監執行。後方為捲入本案的胞姊陳乃嘉。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

台語歌壇老大姊陳盈潔，即將發監執行！她因積欠邱姓友人280萬元借款，以妹妹陳郁心的名義偽簽本票，遭檢方提起公訴。案件雖然一度獲判無罪，但最高法院審理後，採信更二審的有罪見解，將陳盈潔判處有期徒刑3年2月定讞。

陳盈潔（70歲）與友人邱姓男子有借貸關係，她在2013年10月間向邱男借款200萬元，後來追加為280萬，但邱男為確保債權，要求陳盈潔找人擔保。陳盈潔就開了到期日為2014年2月21日的本票給邱男，並找胞姊陳乃嘉商量，由陳乃嘉在本票上偽簽妹妹陳郁心的名字背書。

陳郁心事後提出民事訴訟，要求確認該張本票債權不存在，全案才因此爆發。陳乃嘉自首偽造本票，至於陳盈潔也被依照教唆偽造本票的「偽造文書罪」提起公訴。一審桃園法院認定陳盈潔有罪，重判有期徒刑3年2月；至於陳乃嘉因為認罪自首，桃園地院將她判刑1年7月、緩刑3年確定。

陳盈潔的部分上訴第二審，高院二審改判她無罪，但更一審又改將她判刑1年8月，緩刑4年。全案再經撤銷發回，高院更二審又做出不同認定。更二審審酌證人之證述及卷內客觀事實，認定陳盈潔確實有罪，仍判刑3年2月。不過更二審法院認為陳盈潔因本案獲利110萬元，扣除已返還給債主66萬9800元，更二審宣告餘額43萬200元應予沒收。全案再上訴，最高法院13日駁回上訴定讞，陳盈潔將發監執行。