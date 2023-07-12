「雲端警察」新北副局長沈伯陽退休了　公職43年有20年在警廣

▲新北副局長沈伯陽(中)退休 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市警察局副局長沈伯陽是一位在警察廣播電臺成長的警察，他工作43年，有20年時間都在警廣服務，一路從課員做到總臺長！沈伯陽表示，從早期沒有多媒體的網路時代，警廣電台是每位開車人必聽的頻道，警廣中間歷經新媒體的衝擊與資訊速度爆炸性的增長及改變，一路成長蛻變，經歷不斷的嘗試，慢慢的在資訊時代爆炸的時代，透過快速有效的提供正確訊息，找到警廣不可被取代的定位。

沈伯陽回憶警廣的警職生涯時表示，當我們警廣面臨到CD可以提供收音機望塵莫及的精緻音樂，錄影帶、第四台充分滿足大眾的感官需求，「廣播傳統的娛樂功能逐漸被新媒體取代，他們扭開頻道，不是要聽新鮮的，就是要聽有用的資訊」，這過程中他不斷思考警廣的新定位，這理念是必須的初衷，期許未來的警職同仁可以以此初衷繼續為民眾服務。

新北警察局特別於今(12)日中午舉辦榮退歡送會，局長廖訓誠表示，副局長沈伯陽服務警界已經43年，沈副有別於大家眼中的警察，一般警察都是在地面服務民眾，沈副從警之路，幾乎都是在空中替所有民眾服務。沈伯陽一路從基層課員、課長、節目課長再到總臺長，運用自身資訊長才帶領警廣一路從早期全台收聽，到面臨時代改革，從光碟CD的出現，再面臨到網路新媒體的誕生，警廣仍然是現今用路人主要收聽的選擇。

廖訓誠表示，沈伯陽在警察局服務這一年來期間，其業管單位的工作屢獲殊榮，均能將業務順利圓滿完成，並對於新北交通及員警訓練工作貢獻良多，代表新北警全體同仁謝謝沈伯陽這一年來對於新北警各項的貢獻與付出。

沈伯陽工作敬業樂群，備受各界好評，實為警界之光，如今功成身退，廖訓誠特舉辦歡送茶會致贈榮退紀念品，祝福沈伯陽退休愉快，身體健康，並持續對警察工作給予支持及指導。