有洋蔥！老爸國道上突昏迷　34歲兒急靠路肩「跪地CPR」救父

圖文／CTWANT

國道1號南向302公里台南麻豆路段今（12）日上午發生一起意外，34歲鄭姓男子載64歲鄭姓父親到醫院回診的路上，父親突然陷入昏迷，一度失去生命跡象，鄭男趕進把車停在路肩，下車替父親進行CPR心肺復甦術，待救護車趕到後接手將鄭父送醫，目前已恢復心跳在醫院治療。

▲鄭男趕緊停靠路邊，幫父親CPR。（圖／翻攝畫面）

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據了解，鄭男駕車途中，鄭父突然喘不過氣，後疑似因呼吸衰竭陷入昏迷，他緊急把車切向路肩停下，並致電國道警求援。警消獲報後隨即派遣人車前往，同時在電話線上指導鄭男先幫鄭父進行CPR。

待消防局救護車抵達現場時，鄭男仍跪地在幫父親CPR，然鄭父一度失去生命跡象，救護人員趕緊接手施以CPR和電擊，並將人就近下交流送往麻豆新樓醫院急救，所幸到院經過搶救後，鄭父已經恢復呼吸心跳，目前正在醫院治療觀察。

▲救護車趕到接手救人，目前已恢復呼吸心跳。（圖／翻攝畫面）

警方表示，用路人在行車過程中，若遇到乘客身體不適，應就近下交流道盡速就醫；若情況緊急，應注意後方來車，漸進式變換車道，並將車輛停在路肩或避車彎等安全處所待援，同時在後方100公尺以上擺放故障標誌，維護自身及他人的行車安全。

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