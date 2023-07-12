林襄搭警車畫面曝！北市東區逛街遭媒體跟拍　男粉絲報警

記者張君豪／台北報導

中職樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」林襄6日下午到北市東區逛街，因遭到媒體狗仔跟拍，一名熱心男粉絲提醒林襄，還打電話報警求助，轄區大安警分局派遣巡邏警員到場，經粉絲告知警員「有記者跟拍」，但林襄向警方表示並未遭到媒體騷擾，加上該粉絲仍在現場逗留，警方顧慮林襄人身安全，請林女搭警車離開，警方到場替林襄解圍畫面也曝光。

▲大安警方到場協助林襄搭警車脫離媒體追逐。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

大安警方無奈表示，到場確認需協助民眾為林襄，經警員現場確認，林襄並不認識在場報案的男粉絲，也稱媒體跟拍並無騷擾到她，但警方發現採訪車有紅線違停事實，當下立即勸離。另為避免發生安全疑慮，當天傍晚17時50分，警員熱心協助林襄搭警車離開現場，把林女載到附近巷弄口就讓她下車離去。

林襄事後透過IG發表限時動態表示，「人生第一次坐警車解鎖」；警方則強調，有媒體報導男粉絲追逐林襄，騎車逆向違規問題，當下調閱監視器查證，發現違規者另有其人，並非林女粉絲。

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