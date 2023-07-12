女警撞女大生竟持假驗傷單報復！　士林分局：絕不護短

▲北市士林警分局警備隊柳姓女警，駕巡邏車撞傷騎乘機車王姓女大生，竟持假診斷證明書控告王涉犯過失傷害，反被依誣告罪起訴。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

知法玩法！北市士林警分局警備隊柳姓女警員，去年3月駕巡邏車不慎撞倒騎乘機車王姓女大生，雙方本以6600元達和解，但柳員卻以酸言酸語攻擊，讓女大生決定提告，事後柳員不滿竟持不明診斷證明書誣告過失傷害，反被依誣告罪起訴。對此，士林分局今表示，肇事致人受傷，已記申誡1次，至於誣告罪待判決結果，再擬議行政責任。

士林分局指出，柳姓女員警於去3月23日執行巡邏勤務駕駛警用汽車，不慎與騎乘重機車王姓民眾發生交通事故，雙方雖於案發隔日和解完畢，但王姓民眾後續不滿柳員拒絕道歉，因此對柳員提出過失傷害告訴，柳員聞訊也持診斷書向王民提告。

全案於同年6月6日函送士林地檢署偵辦，同年7月12日對柳員提告王民過失傷害部分為不起訴處分，王姓民眾則對柳員提出誣告告訴，今年3月6日柳員被依誣告罪起訴，士林地院審理中。

▲騎乘機車的王姓女大生遭駕駛巡邏車的柳姓女警員撞擊。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林分局表示，柳員駕駛巡邏車違反道路交通管理處罰條例第46、61條規定，因而肇事致人受傷，已依警察人員駕車安全考核實施要點第5點第1項第5款規定，核予柳員申誡1次處分；另該員涉嫌誣告部分，分局將待審理結果後再擬議相關人員行政責任。

士林分局強調，向來重視員警風紀，將全力配合司法機關深入調查外，並重申秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」的態度，依法究辦，展現整飭警紀的決心。