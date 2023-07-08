澎湖民宿老闆「打屁屁懲罰」女員工！女大生被拍腿嚇到逃跑

記者鄒鎮宇／綜合報導

一名女大生7月與朋友到澎湖打工換宿，沒想到民宿老闆不時會對其他打工換宿的女生做出打屁股、打腳底板等「處罰行為」，喝酒後還用手拍她的大腿，讓她憤而將影片PO網，提醒其他想打工換宿的網友。

該名女大生在臉書社團「澎湖超級大網聚」發文表示，老闆平常就會開讓她們不舒服的玩笑，且知道對方會對其他來打工換宿的女生做出打屁股、腳底板等處罰，但「不知道他喝了酒會做出拍我大腿的這種行為，我已經非常明確的表示我不喜歡，他竟然還理直氣壯的態度覺得自己沒有錯，合理化自己的行為。講出來自己的感受反而還要被罵。」

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▲女大生到澎湖打工換宿，卻發現老闆會用手拍腿，還對其他女生做出打屁股懲罰等行為。（圖／翻攝澎湖超級大網聚）



影片顯示，老闆直言，他會出手打其他女生的屁股、腳底板，是因為對方犯錯，要提醒拖地等工作，「她說我非禮她，我就非禮她嗎？」，並大聲嗆女大生說，「妳憑甚麼說我打她屁股，憑甚麼！」凶狠的語氣讓旁邊的女生都被嚇到。

老闆表示，「她講甚麼妳就聽什麼，好，妳錄影，以後我們做事情，沒有這麼地融洽，我打屁股只是提醒一下事情，妳也不用知道（打屁股的原因），以後我做事情就是一板一眼就好，我會打妳嗎？打過妳嗎？因為妳跟我是不同頻率的人」。

女大生表示，老闆的行為讓她們決定直接離開，老闆竟直接拉著她的手說不斷道歉，稱當時是喝酒後失態，「但是那時的我已經很害怕，腦袋想講什麼，卻什麼也講不出來，只重複一直說『沒事沒事』」，最後，她表示，發文只是想讓老闆知道這些行為本身就是不對的，這不是開玩笑了，在我覺得不舒服的情況下這就是「性騷擾」。

對此，馬公分局表示，有關女大生提及疑似性騷擾事件，分局甚為重視，所指對象行為若涉有違法或影響您的權益時，建議可就近向派出所報案，由警方續行偵辦，期能釐清事實確保相關當事人權益。