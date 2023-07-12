台北最安靜的地方！中研院「靜土地圖」上線　標註90處55分貝以下

▲台北靜土地圖。（圖／翻攝網站）

文／中央社

噪音攸關生活品質，中研院與台灣聲景協會合作，訓練25名寧靜追蹤師穿梭台北巷弄間採樣182個地區資料，找出台北的「靜土」，邀請大眾一起聆聽、感受55分貝以下環境。

台北市中心是否有耳根清靜的地方？中研院與台灣聲景協會今天召開記者會，發布「尋找55分貝靜土」調查，並公布於成果網站 。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣聲景協會創辦人范欽慧指出，台灣地狹人稠，大部分人聚集在城市中，但城市中有很多噪音讓環境充滿壓力，大家對於噪音感覺卻束手無策，「除了罰款之外好像沒有可以改變的手段」，希望靜土地圖能讓大家在這個喧囂世界中感受到寧靜的可能。

中央研究院人社中心研究員詹大千指出，55分貝是世界衛生組織（WHO）對於住家區戶外的噪音建議標準，如果超過55分貝就可能造成困擾，而過去也曾做過研究，55至70分貝是台灣民眾都習以為常的音量。

詹大千說，根據歐盟2019年統計，約有8000多萬住在城市地區的民眾，受到交通噪音的整天暴露大於、等於平均55分貝，而根據台北市環保局的監測數據，台北市的整天均能音量約在56分貝左右，與先進的歐洲相比雖然沒有很大差距，但以「靜土」部分，台北還有很大努力空間。

▲公園、巷弄、住宅區等都是比較安靜的地區。（圖／資料照）

詹大千也分享，「尋找55分貝靜土」調查由25名寧靜追蹤師在5、6月間穿梭台北巷弄間，鎖定戶外及住宅周邊採樣182個地區資料，除了實際紀錄分貝之外，也會紀錄下心情變化等感受，182個地區有92個地區超過55分貝、90個地區則是低於55分貝，大約一半一半。

其中，公園、巷弄、住宅區等都是比較安靜的地區，而跟交通有關的聲音，基本上沒有人是覺得舒服的，也是環境中大於55分貝的重要原因。

詹大千指出，噪音不是不存在，而是會慢慢侵襲健康，過去自己也曾做過研究、串連健檢數據，當夜間噪音暴露高時，高血壓跟高血糖狀態也會比較盛行，靜土地圖不僅有採樣地區的聲音更有照片，因此讓大家可以用更直觀的方式，找到耳根清靜、心情放鬆的地方。

結合自己過去曾做過的噪音地圖研究及這次的調查結果，詹大千歸納，台北市的北投、內湖、南港及文山等比較靠山的地點，與市中心相比來說會比較安靜，但這不代表市中心就一定是吵的，也有發現其實有住宅巷弄是安靜的。

詹大千也以大安森林公園為例，在公園外圍採樣時音量都是大於55分貝，但到公園中心的音樂台時則低於50分貝，聯合國曾提到綠帶植栽的規劃可以降低噪音，期待政府可以在都市設計中藉由綠帶、建築等防護措施改善，也期待民眾可以體驗、感受55分貝以下的環境後，再去改變行為、為保護靜土而共同努力。