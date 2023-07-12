第四波新冠過高原！「秋冬還會再一小波」李秉穎曝觀察重點

▲台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎教授。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

第四波新冠疫情持續下降，疾病管制署昨（11）日宣布疫情脫離高原期。感染科專家、台大醫師李秉穎今（12）日受訪表示，這一波疫情幅度並不高，應該僅可稱為「丘陵」，然而因為國內還是有很多民眾體內無抗體，秋冬可能會再有一小波疫情；他也提到後續要觀察新冠走向是比較嚴重的「流感化」還是輕微的「感冒化」，這將影響到後續疫苗接種策略。

國內從今年5月中旬進入第四波新冠疫情，期間最高平均每天新增逾200例中重症通報，所幸近期已經連三周出現下降趨勢，上周最新數據顯示，每日新增190例新冠中重症（併發症），再下降8.2%；在變異株監測方面，近四周本土檢出病毒株XBB佔87%，已為主流株。

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疾管署副署長曾淑慧表示，綜合就診、藥物使用、機構快篩等其他指標研判第四波高峰已過，以數理模式推測分析未來兩到三個月都會維持下降趨勢，但還是會持續監測。

台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎受訪表示，第四波新冠疫情的疫情起伏僅有丘陵程度，不預期是高峰，因為新冠應已逐漸感冒化；分析疫情下降原因，包含天氣變熱不利於新冠散佈，且校園開始放暑假也會使傳染病減少。

但秋冬可能還是有一波疫情，李秉穎表示，國內還是很多人沒有抗體，開學之後可能會開始有疫情，不過預期趨勢還是一個丘陵，因為病毒怎麼變異都有部分交叉保護，就像感冒小時候第一次得會比較嚴重，長大感冒就是輕症。

至於今年秋冬新冠疫苗怎麼打？根據先前衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）初步建議，一般人每年接種一劑新冠疫苗，如果是高風險族群（長者、慢性病患者）每年打兩劑，接種兩劑者和前一劑間隔至少6個月。

李秉穎同時是ACIP召集人，他表示，目前還沒有正式決定，初步建議是再打一劑，但還要滾動性的檢討；現在要觀察的重點就是新冠到底是流感化還是感冒化。

李秉穎說明，本來就有四種冠狀病毒會引起人類感冒，但是不會造成太大問題。他認為，新冠病毒也會依照其他冠狀病毒模式，成為感冒化，就會以輕症為主，不會造成重症，這樣疫苗政策就是前幾年要打，後續就只剩評估高風險、新生世代要不要接種；不過如果還是造成相當的重症，出現「流感化」，就是每年都還是要打疫苗。