同事壓男廁狂吻！她傳訊「救我」被逼口交竟無罪　上訴現神反轉

▲小伶被男同事帶到男廁脫衣強吻硬上，提告後一審宣判對方無罪，上訴後逆轉改判強制性交。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者蔡怡萍／台南報導

女子小伶（化名）參加春酒喝了太多想吐，一名陳姓男同事卻攙扶她到男廁，並關起門強擁親吻，小伶趁隙背對陳拿手機向餐廳店長傳送「救我、拜託」，卻遭陳男強壓掀衣侵犯、壓在地上逼口交，一陣凌辱後陳男酒氣衝上來、轉頭猛吐，小伶才趁機逃離。她告上法院後，一審認為2人在廁所中獨處54分鐘，無法證明是否違反意願性交、判陳男無罪；上訴高分院出現逆轉，改判陳男觸犯強制性交罪，處有期徒刑3年6月。

判決書指出，陳男與小伶為同事關係，2021年4月15日晚間，小伶在公司舉辦的春酒宴上喝多身體不適，陳男見狀先陪小伶到外面抽菸，接著因小伶想吐、主動扶著她前往廁所，但卻是將小伶與自己一起關在男廁內、抱住她親吻，小伶推不開，只好趁隙拿手機向餐廳店長發送求救訊息「救我、XX在欺負我、拜託」。

但陳男聽見打字聲、發現小伶在求救，直接搶過手機丟在一旁，以體型優勢強行扯下小伶衣褲、以手口猥褻得逞，再脫褲逼小伶替他口交，小伶不斷掙扎抵抗，終於趁陳男因酒意反胃嘔吐時，開門逃離，事後她也氣憤報警提告。

陳男挨告後，坦承有與小伶進入廁所，但表示當天他也喝多想吐、是小伶主動說要陪他到男廁，他隨即抱著馬桶嘔吐、不知道跟在他後面的小伶發生什麼事，因為自己後來睡著了，沒有對小伶做任何舉動。

法院一審檢視餐廳監視器，認為2人在男廁內獨處了54分鐘，外頭又有多名男客、清潔阿姨走動，卻沒有人聽見任何求救聲，廁間內空間狹小、小伶所說陳男對她的舉動又有可疑之處，雖然小伶曾傳出求救訊息，但單憑她的論述、並無補強證據，無法認定她確遭強制性交，判陳男無罪。

但檢方上訴到台南高分院，法官審後認為當下的環境會使小伶難以抵抗，陳男比小伶高出19公分、體重更重約35公斤，又搶走手機阻擋求救，小伶也說當時她害怕激怒陳男、反遭動手毆打，客觀上已達難以逃脫，事發後更出現情緒不穩崩潰大哭等壓力創傷，若僅依廁所空間狹窄及小伶未及時對外求救等理由判無罪明顯不妥，因此撤銷前審，依強制性交罪處陳男3年6月徒刑，全案可上訴。