殺警犯外役監爽服刑假釋夢碎　連累其他重刑犯假釋

▲易寶宏假釋遭駁回，連帶影響其他重刑犯的假釋。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

夜店殺警案主謀之一的「易寶宏」，竟可進入外役監爽快服刑，引發社會不滿。對此，法務部將從嚴審查外役監、假釋等要件，讓易寶宏的假釋夢碎。不僅如此，包含「惡龍」張錫銘等重大罪犯的假釋審查，也將受到連累，從嚴審查。

前立委黃國昌日前臉書直播時，有一名疑似基層員警趁機留言，稱2014年夜店殺警案中主謀之一、藝人易淑寬兒子易寶宏，現在竟然在武陵外役監服刑，員警悲喊「我那學長白死了！」，消息出爐後，引發社會不滿。連副總統賴清德也說「外役監1年多前才有逃犯殺死警察，矯正署又把9年多前殺死警察的罪犯放到外役監，社會當然是沒有辦法接受，要求法務部、矯正署對外清楚說明，該停止就停止，該修法杜絕就該修法，要重罪犯實實在在服完徒刑，不能走旁門左道」

法務部長蔡清祥親上火線回應，指明早在去年9月就已經將《外役監條例》修法草案送進立法院，但立法院還沒通過，修法尚未完成。蔡清祥也隨即宣示：「在修法完成前，我已經督促矯正署，對個案要從嚴審查。」蔡清祥提出的從嚴審查，不僅在遴選人犯進入外役監服刑的部分，另外對於假釋審核，也一併從嚴審查。

而易寶宏在本案中，因判刑9年定讞，2019年間入獄執行，目前已經符合聲請假釋的條件；但在此事爆發後，假釋從嚴審查將讓易寶宏的假釋夢碎，短時間內可能不會獲得假釋。

不僅如此，犯下多起綁架案件、綽號「惡龍」的槍擊要犯張錫銘，可能也會受到連累。張錫銘最後遭判無期徒刑入監，目前在台南監獄服刑超過15年，他也多次聲請假釋，甚至還聲請釋憲，但都遭到駁回。據了解，他今年2月間第20次提出假釋遭駁回，預計4個月後，也就是最近可以第21次提出假釋。但依照目前的情勢，張錫銘的假釋請求可能又會被駁回。