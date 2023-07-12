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殺警犯外役監爽服役事件止血！易寶宏重大違規解送一般監獄

▲▼夜店殺警案被告易寶宏報到入監。（圖／記者楊佩琪攝）

▲易寶宏在外役監期間，因重大違規，已經被解送一般監獄執行。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

夜店殺警案主謀之一的「易寶宏」，竟可進入外役監爽快服刑，引發社會不滿。全案在今天出現轉折，矯正署查出易寶宏外役監服刑期間返家探視，竟以臉書標記特種行業並宣傳，還違規與友人在外飲酒聚會，甚至拍照上傳臉書。因此矯正署認為他不適合於外役監服刑，11日決定將他解送一般監獄執行。

前立委黃國昌日前臉書直播時，有一名基層員警留言稱2014年間夜店殺警案中主謀之一、藝人易淑寬兒子易寶宏，現在竟然在外役監服刑，員警悲喊「我那學長白死了！」，消息出爐後，引發基層員警不滿。而事件持續發燒，更引起總統府指示，要求立法院儘速審議《外役監條例》，排除此類重大罪犯進外役監服刑。

事件在12日出現轉折，矯正署查出，易寶宏在臺東戒治所附設臺東監獄武陵外役分監執行時，於去年8月15日獲准返家探視期間，利用個人社群網站帳號標記特種行業之聯絡方式而加以宣傳。之後又在12月10日，違反嚴禁飲酒之應遵守事項，在外與友人飲酒聚會，並拍照上傳社群網站。獄方詢問易寶宏後，易寶宏坦承不諱。

獄方隨即以其行為違反外役監受刑人返家探視期間，不得從事與返家探視無關之活動及飲宴之規定，報請臺東監獄監務委員會審議，委員會決議，認為易寶宏行為放縱不羈，嚴重違反返家探視規定之重大事由，不適於外役監繼續執行，轉呈報法務部矯正署。矯正署也在11日審核後，准予將易寶宏解送一般監獄執行。

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