平地氣溫創新高　合歡山充滿清涼生命力...避暑最佳勝地

▲合歡山台14甲線的冷杉與玉山箭竹景觀。（圖／南投林區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

夏季氣溫屢創新高紀錄，但海拔3000公尺以上的合歡山卻正值清爽涼快、充滿豐富生命力的時節：南投林區管理處指出，大片的玉山箭竹中，有刺柏、台灣冷杉、鐵杉，也有高山特有的玉山圓柏，在晴空萬里時呈現翠綠的高山景觀，而漫步在合歡山區的步道上，運氣好時還有金翼白眉、栗背林鴝等鳥類相伴。

南投林管處表示，合歡山森林遊樂區有別於一般的森林遊樂區景觀，是由玉山箭竹和台灣冷杉林構成，台灣冷杉生長在海拔3000公尺以上，其毬果為華麗的寶藍色，帶點神秘的紫色，其上常有白色樹脂；合歡山高山花卉有著鮮艷且多樣的花色，目的在於避免高山山區的強烈紫外線傷害，且吸引昆蟲來幫忙傳粉，目前可見山芥菜、玉山筷子芥、高山薔薇、黑斑龍膽等花卉。

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▲▼黑斑龍膽、高山薔薇。（圖／南投林區管理處提供）

南投林管處處長李政賢建議，造訪合歡山時不妨放慢腳步、觀察這些高山植物等有別於平地的自然環境資源特色，也歡迎民眾上山避暑；他特別提醒適逢颱風季節，請注意天氣及交通狀況，同時請民眾力行無痕山林，珍惜合歡山生態景觀，垃圾請自行帶下山。

▲▼栗背林鴝、金翼白眉 。（圖／南投林區管理處提供）

相關旅遊訊息請電洽合歡山國家森林遊樂區049-2802980，及洽台灣山林悠遊網（http:// recreation.forest.gov.tw）查詢。