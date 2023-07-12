國民黨徵召後首次！侯友宜、郭台銘今有望台東「世紀同框」

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨秘書長黃健庭近日與鴻海創辦人郭台銘隔空互槓，甚至傳出有挺郭派中常委擬提案為郭爭取敗部復活。國民黨總統參選人侯友宜今日（12日）將前往台東參加餐敘，郭台銘也受邀出席，且不排斥與侯同桌，若順利同台，這也將是兩人在5月17日國民黨徵召後首次見面。

▲侯友宜、郭台銘今日有望在台東同台出席餐會。圖為兩人先前前往板橋慈惠宮參拜。（資料照／記者林敬旻攝）

黃健庭近日與郭台銘隔空互槓，雙方針對郭是否承諾徵召未果即會出任國民黨不分區立委、爭取立法院長而各執一詞，但郭反批國民黨徵召黑箱。對此，黨主席朱立倫11日表示，郭台銘與國民黨有共同理念，就是下架民進黨、捍衛中華民國，這個共同理念是不變的，所以會團結一切的力量，爭取共同來支持侯友宜。

然而，侯友宜支持度持續低迷，部分國民黨中常委連署預計要在今日（12日）中常會提案，要求黨中央確切落實公平、公正、公開方式，執行黨內、泛藍、非綠聯盟等3階段整合作業，以整合出一組最強參選人。雖然提案並未挑明挺郭或換侯，但黨內人士解讀，挺郭派中常委此舉就是在為郭台銘爭取敗部復活，只是黨務高層早已定調沒有換侯空間，挺郭派恐怕徒勞無功。

自從5月17日國民黨宣布徵召侯友宜之後，侯、郭兩人至今都沒有公開同框，不免引發外界揣測。侯友宜預計今日中午12點半抵達台東與當地各界代表交流、參訪紅葉谷綠能溫泉園區，接著前往山水軒渡假村拜訪縱谷鄉鎮首長，晚間則會出席全國地方議會議長、副議長餐敘。

郭台銘今日同樣會前往台東，他將在下午5點於娜魯灣大酒店參加「台東青年企業家座談會」，接著出席全國地方議會議長、副議長餐敘。據了解，郭台銘並不排斥與侯友宜同桌，一切就看主辦單位如何安排，若兩人真的同台出席，這也將是他們在國民黨徵召之後首次見面。