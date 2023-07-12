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441間小吃店一次看！　全台第一份數位版「美食地圖」快收藏

▲▼Uber Eats x 500輯「500碗全台小吃美食地圖」出爐。（圖／Uber Eats提供）

▲數位版500碗全台小吃美食地圖出爐。（圖／Uber Eats提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

愛吃美食者肯定要收！由《500輯》主辦的第一份小吃新指南「500碗」於6月27日公開完整名單，全台共有441間台灣小吃店家獲獎，就有外送平台強勢推出首份數位版「500碗全台小吃地圖」，地圖上也同步標示可外送之店家，像是隱身在巷弄內的控肉飯、涼麵、鹹水雞、碗粿等通通一次滿足。

▲▼Uber Eats x 500輯「500碗全台小吃美食地圖」出爐。（圖／Uber Eats提供）

▲▼只要掃描數位地圖上的QR Code就可於Google Map上輕鬆看見店家基本資訊、得獎菜色等資訊。※點圖可放大

▲▼Uber Eats x 500輯「500碗全台小吃美食地圖」出爐。（圖／Uber Eats提供）

Uber Eats找來《500輯》聯手推出7款不同主題的數位版「500碗全台小吃美食地圖」，並依照各縣市特色精選出包括台北捷運、台北大稻埕、彰化火車站、嘉義東區、台南中西區、高雄鹽埕區以及屏東市特色美食地圖，也特意在地圖上標示有提供外送之合作店家，其中，像是通化夜市的紅花麻辣鹽水雞、公館夜市的藍家割包、高雄冬粉王的乾冬粉與綜合湯等，只要輕鬆掃描數位地圖上的QR Code，就能於Google Map上看到店家基本資訊、得獎菜色等。

「500碗」小吃指南集結50位評審的不藏私推薦，評審團有名廚、美食家、新住民名人、百萬網紅等，其中，台灣之光羽球雙打金牌搭檔「麟洋配」，李洋就狂推台北饒河夜市的「小明拔絲地瓜」，王齊麟則喜歡「福德涼麵」，還加碼推薦含有貢丸、蛋花的味噌3合1湯品；名廚江振誠激推基隆夜市「阿華炒麵」咖哩炒麵，世界麵包冠軍吳寶春則最愛新竹「艷麗Pondok Sunny」娘惹層糕系列甜點，通通要衝吃一波。

▲▼Uber Eats x 500輯「500碗全台小吃美食地圖」出爐。（圖／Uber Eats提供）

▲全台巷弄隱藏版控肉飯、涼麵、鹹水雞、碗粿等小吃通通有。

為慶祝數位版小吃美食地圖出爐，Uber Eats也祭出「500碗集碗挑戰」，即日起至8月31日無論是透過外送或是親訪500碗名單中10家小吃拍照存證，再於個人臉書或IG發布10家小吃認證照，且將貼文設為公開，並註明「店家名稱、菜色名稱」，同時標記#500碗、#500碗集碗挑戰、#SUI125最水鴨鴨，最後在活動社群貼文留言處留下個人公開貼文連結，並標記1位好友寫下「我已集滿10家500碗小吃美食，一起來挑戰」，即可享有抽獎資格，挑戰愈多發布愈多可獲得更多抽獎資格，獎項包含10名免費試用Uber One12個月、禮券、機車等。

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