柯文哲稱選舉非「中南海」與「白宮」的選擇　更不該藉此分裂台人

▲民眾黨總統參選人、黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨總統參選人賴清德日前表示，在總統蔡英文的領導下，「我們與白宮接近了，未來我所領導的國家，也是朝這個方向持續走近」，引發討論。對此，民眾黨總統參選人柯文哲12日則透過臉書指出，既然無論是誰當選下一任總統，台美關係都會繼續深化，「我認為這次選舉不是『中南海』和『白宮』的選擇，台灣應該要在自主和平的基礎上和世界交流，我們不分裂世界，更不應藉此分裂台灣人民。」

柯文哲提到，賴清德說「當台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了」，他則認為，台灣應該走向世界，並且妥善處理對美中之關係。

柯文哲指出，蔡英文6日才在美國在台協會的慶祝酒會上致詞，幽默點名台下的三位總統候選人表示，「無論台灣下一任總統是誰，台美關係都將繼續深化」，相信他們三人都同意此一觀點。對此，他認為，既然無論是誰當選下一任總統，台美關係都會繼續深化，「2024大選如何變成『中南海』與『白宮』的選擇？當你表示最想跟對岸領導人習近平共進晚餐，難道別人會認為你代表『中南海』？」

柯文哲表示，今年4月，他率團訪問美國21天，造訪紐約、波士頓、華盛頓與休士頓，除了與僑胞分享理念，也關心在美國留學的台灣學子，並拜訪了智庫、企業以及多位重要且友台的政治人物，他依然主張，在維護民主自由的底線上，台灣應該要扮演美中之間「溝通的橋樑」，而不是「對抗的棋子」。

因此，柯文哲強調，這次選舉不是「中南海」和「白宮」的選擇，台灣應該要在自主和平的基礎上和世界交流，當然也包括中美兩個強權，「我們不分裂世界，更不應藉此分裂台灣人民」，身為台灣總統，除了走入白宮，更重要的是要走入每位台灣人民的心中，先能凝聚國家，才能走向世界。