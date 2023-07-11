分析／郭台銘、鄭麗文不挺侯友宜失誠信？　藍應慎防火車對撞

▲深媒體人李艷秋今就要郭說明為何毀約？國民黨有何黑箱？因這是郭第二次願賭不服輸，別把選民當白癡。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘近日仍動作頻頻，牽動國民黨總統參選人侯友宜聲勢，被外界質疑輸了卻不認帳。與此同時，趁著侯聲勢疲弱，立委鄭麗文開出「換侯」第一槍，常委沈智慧亦串連提案換侯。然而，郭早已公開承諾盡力支持侯友宜勝選，而鄭是最早呼籲徵召侯友宜的立委，沈則是當初未反對徵召制度，如今三人態度丕變，都得面對「政治誠信」的考驗。

針對是否承諾擔任不分區立委一事，郭台銘近日與國民黨秘書長黃健庭隔空互槓。郭台銘透過郭辦強調，只考慮總統候選身分，未曾有其他想法；要私相授受以立法院長換總統候選資格，怎麼可能答應？據了解，郭台銘、黃健庭確實有在3月12日會面，也確實談及不分區及立法院長一事，但郭只是聽聽而已，當時一心只想選總統，故未明確答應。

話雖如此，5月17日侯友宜獲得徵召當天，郭台銘在臉書寫下「恭喜侯友宜市長獲得徵召提名，代表國民黨挑戰2024總統大位，侯市長是國民黨內最穩固的民意礎石，由他承擔更大的責任，是理所當然，也是國民黨內最好的人選。我將信守承諾會盡最大努力支持侯市長勝選，戰勝2024的大選，讓無能的政府下架！」這番明確的白紙黑字承諾，才是真正是考驗郭台銘政治誠信的試金石。

▲挺郭派昨日在天成飯店密會，中常委沈智慧到場受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

政治誠信是一切政見政策以及政治承諾的基礎，《論語，為政篇》有云，「言而無信，不知其可」，意思是一個言而無信的人，他不管說什麼，都不知道他之後可不可以達成。如今郭台銘動作頻頻，舉凡與黃健庭對槓，持續發布高教、經濟、都更政策等等，雖說未對侯友宜口出惡言，但是否違背了「盡最大努力支持侯市長勝選」的承諾，輸了卻不認帳，每個人心中自有一把尺。

除此之外，立委鄭麗文近日高聲主張撤換侯友宜，稱侯忽然被徵召參選，很多準備不足；但猶記得今年4月間，同樣是鄭麗文，卻盛讚侯是全黨最強母雞，呼籲儘快徵召。如此昨是今非，其政治誠信亦倍受考驗。而明天即將提案換侯的常委沈智慧，又何嘗不是？當初黨中央決定採行徵召制度，給無黨籍的郭台銘一個參戰機會，沈有出來反對嗎？且若明天開啟惡例，會否讓有心人有樣學樣，一換再換，永難定案？

儘管如此，正所謂真理越辯越明，對於黨內各種雜音，不管是鄭麗文還是沈智慧們，國民黨無須動輒以黨紀伺候，畢竟國民黨本來就是一個多元民主的政黨，正反意見並陳、大鳴大放才能淬礪出真知灼見。至於郭台銘始終抱持參選總統的強烈欲望，有可能宣布獨立參選，此亦有賴黨中央好好溝通，私下再多次勸說都不嫌多、公開再多次互槓都不宜有，方能讓郭踩煞車，以避免火車對撞、兩敗俱傷。