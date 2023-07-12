台南「狀元」虐殺案還有藏鏡人　主嫌嗆揭犯案原因

記者黃翊婷／綜合報導

台南「狀元」任姓男子9日遭人擄走虐打，再被丟包於永康奇美醫院急診室前，經急救仍宣告不治。警方10日將28歲陳姓主嫌等5男1女查緝到案，後續會繼續追查拍攝凌虐影片之人、是否還有其他幕後主嫌及共犯。至於為何帶人痛毆任男，陳嫌表示，因為不滿遭嗆聲，原本只是想要教訓一下對方，沒想到鬧出人命。

▲陳姓主嫌聲稱不滿遭嗆聲，於是帶人押走任男。（圖／記者林悅翻攝，下同）

任男7月9日深夜11時55分許遭人丟包在永康奇美醫院急診室門口，當時他全身是傷，經醫護人員搶救仍宣告不治。據了解，47歲的任男7月8日凌晨在安平區台南大舞廳飲酒時，遭人毆打受傷，隨後他在臉書發文，「今天你讓我掛彩，改天我讓你掛香，試試看」；隔日下午3時許他外出與朋友飲酒，晚間7時許前往東區某燒烤店飲酒，晚上10時許就在燒烤店遭人押走。

▲任男被打到臉部腫脹變形。圖片經過變色處理。（圖／民眾提供）

警方調查發現，任男7月9日深夜10時許在台南市東區醉天地海產店遭押走，接著被帶到安南區四草茶行毆打凌虐。警方10日傍晚6時許持搜索票前往茶行，扣得8把長短槍、棍棒7支、刀子1把等證物，其中扣案棍棒疑似作案工具，並帶回陳姓主嫌（男、28歲）、謝姓犯嫌（男、20歲）、張姓犯嫌（男、23歲）、陳姓女子（20歲）、蔡姓嫌犯（男、26 歲）、黃姓嫌犯（男、26歲）等6人，全案11日依殺人罪嫌隨案移送台南地檢署偵辦。

至於為何帶人痛毆任男，陳嫌供稱，是因為不滿遭嗆聲，所以想要教訓一下對方，沒想到鬧出人命。此外，由於網路上流傳著任男遭凌虐的影片，整起事件不排除還有幕後藏鏡人，檢警將持續追查幕後之人、拍下凌虐影片的人以及犯案動機，釐清雙方之間是否有利益糾紛，早日還給家屬一個公道。

▼警方在茶行查扣疑似作案工具的棍棒。（圖／記者林悅翻攝）