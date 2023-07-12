北約批准冷戰以後「最全面防禦計劃」　秘書長：盟友做出關鍵決定

▲北約批准冷戰以後「最全面防禦計劃」。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在推特上發文表示，北約盟國在立陶宛峰會上，批准了冷戰以來「最全面防禦計劃」，這是在面臨關鍵時刻，做出的最關鍵決定。

史托騰柏格發文表示，「盟友在我們的安全面臨了關鍵時刻，做出了關鍵決定，我們商定了一項增援烏克蘭的計劃，並為北約提供了明確的指引。」

史托騰柏格說，「我們還批准了自冷戰以來最全面的國防計劃，並以增加國防投資的持久承諾作為後盾。」

Allies took key decisions at a critical moment for our security. We agreed a package to strengthen #Ukraine & provide a clear path towards #NATO. We also approved our most comprehensive defence plans since the Cold War, backed by an enduring commitment to invest more in defence. pic.twitter.com/WuqeN9by6I — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 11, 2023

但史托騰柏格在推特的發文中，尚未提及「最全面防禦計劃」的具體內容與細節。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）稍早已經表示，俄羅斯將密切關注北約峰會所做的任何決策，以確保自身的安全。